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陽明山剷樹蓋農舍 北市府：已勒令停工

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
寬頻房訊前總經理游世一，曾以「農民」身分在仰德大道一段、國安局下方的2726坪土地蓋農舍，卻把原始樹林剷掉，當地居民質疑是「假農舍、真豪宅」。圖／岩山里前里長鄭小塔提供
寬頻房訊前總經理游世一，曾以「農民」身分在仰德大道一段、國安局下方的2726坪土地蓋農舍，卻把原始樹林剷掉，當地居民質疑是「假農舍、真豪宅」。圖／岩山里前里長鄭小塔提供

曾捲入「台開案」入監服刑的寬頻房訊前總座游世一，曾以「農民」身分在仰德大道一段、國安局下方2726坪土地蓋農舍，剷掉整片原始林，被質疑「假農舍、真豪宅」。議員踢爆農舍未來移轉可獲27億暴利，要求市府廢止農舍建照與資格。市府回應，已勒令地主停工，在未提修正計畫前不得復工，砍伐樹林也已罰8萬元。

記者致電游世一，他表示，土地面積確實2000多坪，但實際上申請開發僅800多坪，不能混為一談，價值也無外界所稱27億，且家裡三代都是「農民」，這塊地已買22年，之所以將樹林剷掉是因蓋農舍，建材、機具需要停放空間，所有建築都合法合規，目前正進行相關補正程序，一切按規定走。

仰德大道一段芝蘭段四小段465地號保護區山坡地，先前興建農舍，被居民發現游世一把整片山坡的原始樹林剷除，引發爭議。議員林杏兒揭露，依規定若要蓋農舍必須具「農民」身分，北市府卻在2019年發建造給游，從空拍檢視，核准建築範圍遠遠小於目前的整地範圍，也沒維持90%原地貌。

林杏兒指出，市府今年5月勒令停工，未來若復工，農舍竣工滿5年就能移轉，以每坪開價80至120萬元計，價值高達27億2千6百萬。要求市府落實農地農用，應廢止游世一興建農舍申請人資格及撤銷建築執照。

產發局長陳俊安說明，「農業用地興建農舍辦法」在2015年9月修嚴要有經營計畫書，游世一是在2015年5月將申請資料送進來適用舊制因此符合規定，產業局再跟當時農委會（今農業部）確認後，認定農舍開發率達14.93%，超過規定的10%，今年5月要求停工徹查。

建管處說明，該地因沒有維持原地貌90%已被勒令停工，大地處有將植栽種回去並開罰地主8萬元，如果地主要變更設計，並需要恢復農業部及產發局規定標準，若無法提出相關資料或改善作為，就不得復工。

農舍 農民 建築

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