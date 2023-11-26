蓋農舍剷掉原始林？ 議員爆法拍教父豪宅逾27億 北市府：勒令停工

曾捲入「台開案」入監服刑的前寬頻房訊總經理游世一，曾以「農民」身分在仰德大道一段、國安局下方2726坪土地蓋農舍，把整片原始樹林剷掉，當地里長質疑是「假農舍、真豪宅」。議員踢爆農舍未來移轉可獲27億暴利，要求北市府廢止農舍建照與資格。北市府回應，目前已勒令地主停工，在未提出修正計畫前不得復工，針對砍伐樹林部分日前已開罰8萬元。

仰德大道一段芝蘭段四小段465地號保護區山坡地，先前興建農舍，被當地居民發現游世一把整片山坡的原始樹林剷除，引發爭議。議員林杏兒揭露，依規定若要蓋農舍必須具「農民」身分，北市府卻在2019年發建造給游，從空拍檢視，核准建築範圍遠遠小於目前的整地範圍，也沒維持90%原地貌。

林杏兒指出，北市府今年5月勒令停工，但未來若復工，農舍竣工滿5年就能移轉，以每坪開價80至120萬元計算，價值高達27億2千6百萬，批評游世一炒地牟取暴利。她要求市府在違法未釐清前不得動工，且為落實農地農用，應廢止游世一興建農舍申請人資格及撤銷建築執照。

產發局長陳俊安說明，「農業用地興建農舍辦法」在2015年9月修嚴要有經營計畫書，游世一是在2015年5月將申請資料送進來適用舊制因此符合規定，產業局再跟當時農委會（今農業部）確認後，認定農舍開發率達14.93%，超過規定的10%，今年5月市府要求停工徹查。

建管處說明，該地因為沒有維持原地貌90%，已被勒令停工，大地處有將植栽種回去並開罰地主8萬元，如果地主要變更設計，並需要恢復農業部及產法局規定標準，若無法提出相關資料或改善作為，就不得復工。

據了解，游世一曾因「台開案」內線交易2021年遭判刑定讞，2021年出獄，日前假釋出獄，此外，游爭議也不少，曾涉及士林官邸炒地皮、宜蘭豪宅違建，更被外界稱作「法拍教父」、「不動產巴菲特」等。