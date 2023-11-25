老屋外牆拉皮 新北明年調高補助

新北市整建維護老舊建築，其中外牆拉皮案件共113案，以屋齡15年以上建物為主，最高1千萬元補助，因應工料雙漲，市府宣布新制，明年起調高整維補助經費，老屋拉皮提高一般地區補助額度1200萬、策略性更新地區，如都更區為1500萬。

新北都市更新審議會昨通過中和華廈都市更新立面修繕案，將提供近500萬元補助金額翻修外牆。都更處表示，該案為中和區華安街一棟6層樓華廈，外牆磁磚掉落嚴重，經工務局房屋健檢，勘查確認結構，尚無需立即重建，住戶積極整合並取得全體同意，向市府提出整建維護補助。

吳姓住戶表示，曾在新聞看到外牆磁磚熱脹冷縮，產生膨脹空鼓，大面積掉落砸傷鄰居，因此留意自家社區狀況，且社區住戶多為20年以上老鄰居，已習慣原有生活環境，加上市府也有提供整建維護經費補助，才選擇辦理整建維護立面修繕，並將冷氣格柵納入建築規畫。

新北市都更處長林炳勲表示，若建物結構足夠安全不一定要都更重建，可採都更整建維護方式，多元都更目前已累積核准898件，而其中整維拉皮已核准129件，協助多處社區改善建築機能及環境景觀。

都更處表示，目前新北市外牆拉皮案件已有113案，以住宅居住為主，且屋齡需達15年以上，總工程經費上限50%，最高1千萬元補助。另近年工料雙漲致營建工程成本增加，為減輕民眾負擔，明年起將提高補助經費，加速民眾辦理整建意願。

都更處說，明年1月1日起因應工料雙漲，老屋拉皮提高一般地區補助額度為1200萬、策略地區為1500萬。