五代茶園父子聯手參賽 拿下三峽碧螺春冬季評鑑特等獎

三峽區農會昨舉辦冬季碧螺春評鑑，共129點茶品參賽，今年特等獎由柑仔園茶園奪得，第五代茶農鄭英堯跟兒子鄭申皓經常交流累積經驗，鄭英堯表示，這次採收遇到陰雨天，所以特別注重萎凋及炒菁時間跟溫度。

「碧螺春」為不發酵茶，茶乾外觀新鮮碧綠，芽尖白毫多，形狀細緊捲曲似螺旋，以手工嫩摘茶樹品種「青心柑仔」，透過茶師精湛製茶技術炒菁後所揉製而成，茶湯碧綠清澈、鮮活爽口。

柑仔園茶園是首次奪得特等獎，茶園由鄭英堯及兒子鄭申皓共同經營，已是第五代經營，茶園面積約0.7公頃。鄭申皓今年21歲，淡水商工園藝科畢業，目前就讀屏東科技大學森林系，在寒暑假期間回家幫忙製茶，父子在肥料使用及茶樹栽培方面，相互切磋交流累積經驗。

父親鄭英堯表示，茶園管理方面重視茶樹健康管理，採不施農藥及化學肥料方式，去年老樹進行深剪，剪除暗弱病枝，今年冬季採收，茶菁肥厚，芽心長，白毫多，採收遇陰雨天，因此特別著重萎凋、讓走水順利，也特別掌控炒菁時間及溫度，透過揉捻茶葉製作出特等茶，父子獲獎相當開心。

碧螺春以手工採摘一心二葉茶菁，製造過程不經過萎凋及攪拌的程序，而碧螺春雖為炒菁綠茶，但農友在生產時常會攤放靜置茶菁數小時，改善茶葉的風味。

茶改場作物改良科長林金池擔任評鑑主審，他指出，特等獎茶葉茶菁條件佳，泡出的湯色碧綠顯黃清澈明亮，香氣鮮雅帶甜香，入喉後甘甜喉韻佳，茶底肥厚芽壯帶黃綠色，極具優質碧螺春品質特色。