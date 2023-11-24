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公館2023公館聖誕季提前開跑 15米落羽松聖誕樹點亮

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市公館2023公館聖誕季今年提前開跑，15米高落羽松聖誕樹點亮。圖／北水處提供
台北市公館2023公館聖誕季今年提前開跑，15米高落羽松聖誕樹點亮。圖／北水處提供

耶誕節將至，台北市公館2023公館聖誕季今年提前開跑。台北自來水事業處表示，從11月25日至12月31日一系列的活動陸續展開，包括抽獎、音樂吧、商圈優惠及秘境大公開，節慶花卉及燈光裝置也妝點著自來水園區，包含高達15米的落羽松聖誕樹，歡迎民眾共賞。

北水處表示，今年邁入第13年的公館聖誕季以「水園區頌平安」為主題，11月25日開幕當天免費入園，還有「露天音樂吧」，於10點、14點、17點三時段由街頭藝人輪番演唱，並免費發送300杯熱飲提供入園民眾暖心逛園區，與百年古蹟博物館留下美麗合影，共享平安喜樂與歌聲祝福。

北水處指出，今年聖誕季系列活動除了開幕日活動，活動期間凡購票入園即贈送公館商圈折價券，包含公館夜市80多家攤販在內，近百家商店、小吃攤商響應折價，園區也結合觀傳局「耶誕愛無限」活動商圈消費滿百集點抽獎，內含多項萬元大獎，像是PS5、iPad 10、膠囊咖啡機，增加早鳥消費民眾中獎機會。

「2023公館聖誕季」為期5周，除周一休園外，營業日皆開放到晚上8點，售票及入園至7點；此外，園區內最夯、導覽名額秒殺、有地下水宮殿美稱的秘境景點「觀音山蓄水池」，本次特別加開「台北水道－觀音山蓄水池」自由行聖誕場次，已於11月5日開放線上訂票，聖誕加場票價同樣為200元，含入園門票，還特別加贈公館聖誕季專屬紀念品。

古蹟博物館 落羽松 耶誕節

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