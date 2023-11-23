淡水停四用地規劃養生餐旅 地方盼加青創親子設施

新北市淡水區輕軌漁人碼頭站旁一塊空地，由新北市環保局清潔隊所使用的停車場用地，佔地12855.42平方公尺，大約有三千八百多坪的空間，新北市政府預計規劃打造停車場多目標複合養生旅宿大樓，包括了交通、觀光、飯店業等百貨商場復合式空間，正在可行性評估階段，並舉辦地方公聽會。對此，新北市議員鄭宇恩要求要落實公益空間的回饋，融入淡水現在缺乏的大型親子館。

新北市捷運工程局土發科科長楊博仁表示，為了滿足周邊及淡江大橋通車之停車需求，提供淡海輕軌之轉乘相關設施，引入多元附屬事業，完善河岸遊憩服務，帶動淡水區域整體商業發展，除了未來規劃以養生為主的旅宿設施包括了百貨商場大樓餐外，因應淡江大橋所帶來的車流，還會有超過300個車位以上的立體式空間停車場。

新北市議員鄭宇恩表示，這一塊基地地段可是相當精華，包括淡江大橋通車後，還有輕軌都會行經此處，在景觀與交通便利都相當優越，在這一塊的開發上，一定要落實公益空間的回饋，融入淡水現在缺乏的大型親子館，希望可妥善的與地方溝通，納入青年創業、親子館、托嬰中心等設施，有機會可以讓本案建設與地方需求更加契合。

另外捷運工程局也說，此案還會辦理都市計劃變更，最快在民國114年開始啟動招商作業。