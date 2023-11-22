北部最美最短秘境遭沖斷 北勢溪單車道明年中將重開放

位於新北坪林的北勢溪自行車道曾被票選為台灣北部最美且最短的自行車道，但去年卻遭大雨沖刷導致道路中斷，坪林區公所當時立即規畫重建工程，並於近期動工；公所經建課表示，目前施工便道快要完成，預計明年5月31日重新開放。

北勢溪自行車道可欣賞北勢溪沿岸優美的「溪流風光及茶園景色」，全長約2.3公里，沿途出能感受河岸風光，也有導覽解說牌介紹當地常見的鳥類及魚類，更能看到當地獨有的茶田自行車高架橋與珍藏千百年的山川美景；沿途平緩好走，適合親子老少健行散步。不過，該車道卻在去年雨水沖刷下沖斷，如今完全無法通行。

坪林區公所經建課長侯雋言說明，該車道去年十月左右就被發現因大雨沖刷導致其中一段被壓垮，完全無法通行，當時立即請動重建規畫，中間幾度流標，好在近期成功招標出去，目前已經展開復健工程。

侯雋言表示，該自行車道入口處目前不通，工程從對岸做一個便橋連結，並於工程處下方做防止沖刷措施，斷掉的自行車道處也重做好基礎 ，並以岩釘固定，目前施工便道快要做好。整個工程預計明年年中前完工，預計5月31日就將重新開放。

另外，坪林另一處觀光點「𩻸魚堀溪自行車道」，近期也在修繕工程，其中，渡南橋至大林土地公廟、石𥕢橋至清雲橋兩路段「半開放」，大林橋至自行車道3.45K則是「全段封閉」，請民眾留意，全線預計12月10日前開放。