北市青年局報告 挨批空洞像作文

北市府最快明年上半年將成立青年局，民眾黨議員黃瀞瑩、陳宥丞認為，青年局送來議會的報告像「作文」，內容空洞就要編1.5億，要求錢花刀口上；國民黨議員游淑慧也質疑，青年局服務對象從15至45歲，範圍大到有點瞎，贊成成立青年局，但客群包山包海，平均每位青年只能分到150元，能做什麼？蔣萬安允諾檢討，也絕不會疊床架屋。

北市府日前市政會議通過青年局組織編制，蔣萬安昨天赴議會專案報告青年局籌組進度，黃瀞瑩質疑，市府的青年局報告「空洞到像失溫的作文」，她認同青年應留在台北市安居樂業，但1.5億應該花在刀口上，從專案報告內容看，「哪一項是沒有青年局才能達成？」會不會疊床架屋、各局處推來推去。

陳宥丞也質疑，青年朋友若要找社會住宅，目前是都發局但是未來會轉至青年局，基層卻完全不知道有要成立青年局，報告政策應該更詳盡，比起作文比賽，更像歌手鄧紫棋的歌曲「泡沫」，不要讓青年局淪為酬庸單位，倉促上路「絕對反對到底。」

游淑慧也質疑，若青年局服務對象要到45歲，那市長蔣萬安44歲也會變成青年局服務的「青年」，認為市府定義的青年「太不青年了」，甚至近百萬人預算只1億5千萬，平均每人只分150元？

蔣萬安回應，未來青年局預算一定會花在刀口上，目前業務散落在各局處，希望能具體移轉到一個統一單位，絕對不會「疊床架屋」；蔣坦言，當初研考會規畫時，認為服務青創對象可能會過40歲，所以將年齡拉高至45歲，但允諾會檢討。