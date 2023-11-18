北市市場抽驗食安 86件有13件違規

北市衛生局今年到傳統市場、超市、餐飲店等處，執行市售豆製品、豆漿專案抽驗計畫共86件，檢驗12項防腐劑、過氧化氫及基因改造黃豆等項目，結果有13件驗出雙氧水不符規定，不合格率15.1%，包含木柵市場、中崙市場的豆干，違規產品來源為北市者挨罰3萬元，其他均移請轄管衛生局辦理。

衛生局分析，13件不合格產品均檢出殺菌劑過氧化氫陽性，包含俊華豆腐店、中崙市場元味素食、木柵市場阿貞豆腐店、泰和素食豆干共4件豆干產品；國鴻蔬菜號、環南素食大批發環南素食行、木柵市場-素食專賣、成德市場-佳家用品、裕民便當店（老師傅 精緻餐盒）、尚揚蔬果行、中崙市場-元味素食、莊O華攤等共9件干絲產品。

衛生局也表示，對於不符合規定的產品，依違反食品安全衛生管理法第18條及第47條第9款規定，可以處製造業者或是責任廠商3萬元至300萬元罰鍰。

另外，衛生局今年9月專案抽驗轄內政府機關、公共運輸場站及周邊供應餐食，38件即食食品、5件半成品、5件豆漿及5件自製飲品共53件產品，其中1件CITYLINK南港店「茄子咖哩」自製冰紅茶的腸桿菌科不符規定，已依違反食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款規定，開罰製造業者3萬元罰鍰。