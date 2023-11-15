獨／燈會主燈「玉兔」嘸人要 北市府年底前花159萬拆解玉兔

本報陽光行動專題「燈會主燈無去處」，關注2023台灣燈會在台北的主燈「玉兔壯彩」，燈會結束後暫存台北捷運北投機廠，近9個月來何去何從備受關注。台北市觀傳局今表示，11月10日前沒有縣市政府願意典藏，預計年底前將主燈遷出北投機廠，花費約159萬元拆解，其中可利用零件機用於2024台北燈節作品。

今年主燈「玉兔壯彩」循環保概念打造，LED彩幕如臉部與胸前、舞台煙機、雷射機與轉盤底座等都是租賃構建，褪去亮麗燈光的塑膠軀殼，16公尺高、10.9公尺寬、7.9公尺深且重達20公噸。觀傳局3月初已其拆解、分批送往北投機廠暫存，期間持續找尋婆家典藏。

觀傳局長王秋冬上月在議會教育委員會表示，維持主燈外貌、組裝和維運費等一年要1000萬元，若欲恢復燈會時的燈光效果則要2000萬元。10月下旬已發文各縣市洽詢典藏意願，11月10日前若無單位有意願就會拆解，費用約159萬元，預計年底前完成。

觀傳局今說明，10月25日函詢各縣市政府，截至11月10日均無典藏主燈意願，因此規畫委請專業廠商處理，年底前將主燈遷出北投機廠，也預計將其中部分可再利用零件用於2024台北燈節作品。

民進黨台北市議員林延鳳直言，這是未來市府申辦大型活動的警惕，她要求觀傳局清楚交代相關零組件流向，且明年台北燈節須妥適運用尚堪使用的相關耗材，也要記取這次主燈後續典藏規畫的教訓，維護管理絕不能草草了事，「否則今年拆玉兔，明年主燈若是一尾巨龍，真擔憂市府會否重蹈覆轍？」

林延鳳提到，當時教委會多位議員支持運用光雕等科技方式，讓主燈在發光發亮之餘，也符合環保需求，不必每年都得針對主燈去向傷腦筋，希望市府能聽進去這些建議，讓燈節融入SDGs循環元素，在慶典歡愉之外，更富環境教育意義。

國民黨議員徐巧芯說，雖然玉兔展出時頗受好評，但當時未思考好後續展出或儲存方式，導致更多問題產生。教委會多次討論此事，她也建議如果真的無法存放，寧可直接拆解，未來籌辦燈會等大型活動須先確認後續處理方式，也應提前將相關預算納入規畫，避免類似情況再發生。