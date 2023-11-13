在幾何的世界走跳 王安佩創作個展鶯歌陶博館繽紛登場

色彩鮮明繽紛、線條俐落明快，這些獨特的個人風格元素在陶藝家王安佩的作品中，總是透露著正向愉悅的訊息。「在幾何的世界走跳—王安佩創作展」即日起至12月17日止於陶博館1樓陽光特展室登場！23件組造形多變的作品，在自然陽光照耀下，與館外的藍天白雲相互輝映，賦予作品生命力，活潑地向觀眾招手。

陶博館長張啟文表示，陶藝家游刃自由創作、深思構想及精進製作技法，煉成令人驚喜具創意與美感的作品。王安佩創作之初以實用陶器為主，民眾可至本館數位博物館欣賞2008年第四屆臺灣陶瓷金質獎「創意餐具套組」銅獎殊榮的作品《遊戲積木》典藏，容器內外相對運用單色與多彩，以幾何造形架構製成杯碗、花器、碟盤、瓶罐，已可見她獨樹一幟的特色；延續至今不限於實用框架，簡單造形、鮮艷釉彩帶來歡愉氛圍的雕塑創作，更顯個人風格，本次個展作品件件吸引觀眾目光。

王安佩自護理相關科系畢業投入職場多年後，因緣際會接觸陶藝，深深迷上陶土帶來的療癒感和創造力，在先生的支持鼓勵下，2004年毅然步上全職陶藝創作之路，生活從白色單一的醫護環境到多彩繽紛的藝術園地，迄今己辦多檔個展及聯展並獲獎無數，她希望能用創作的熱情，溫暖每個人的心。

王安佩擅長運用簡潔圓形、方形、三角形等幾何形狀表現創作主題，象徵回歸最本質而純粹的狀態，以明亮繽紛的裝飾色彩，傳達喜悅的心情，並以刻紋線條蘊含層層向內直指本質的核心。她嘗試運用簡單元素，探索造形與結構更多的可能性，系列作品從「構築1—三角形的構成」、「圓形·原形」、「低限的自由」一路演進到「漫遊幾何」，經由不同方式記錄表達與呈現每一階段的心境與感受。她表示，佈展階段也是創作的一部分，在空間中自由的拼裝組合、任意的翻轉作品，產生多元觀看的視角，設置鏡面延伸空間有照見本心之意。她也分享︰「我的創作沒有草圖，隨心所欲的過程像是尋寶遊戲一般，直到到達終點，才清楚看見目的地的模樣。」

除了欣賞「在幾何的世界走跳—王安佩創作展」的繽紛世界，陶博館在3樓特展室最新推出年度展覽「2023台灣陶藝獎」，集結121件組陶藝高手別出心裁創作，以及B1陶藝長廊「每日美的故事－Mariya Alipieva個展」，20件組多樣化妝品、保養品容器造型的陶藝作品，引發觀眾探索社會對美的定義。