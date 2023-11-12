一家四代皆校友 阿嬤會長有信心成為「阿祖會長」

新北市教育局今天舉辦公私立高中職暨國中小家長會長授證，新任、卸任家長會長齊聚一堂，校長也一同見證，氣氛熱鬧滾滾。八里區米倉國小家長會長鍾瑞珠以學生阿嬤身分當選會長，扮演學校與社區的橋梁，活力、號召力具足，校長余屹安說，鍾會長廣結善緣，地方上紛紛鼓勵她有朝一日成為「阿祖級會長」。

代理市長劉和然說，有人笑稱當家長會長是因為有「人質」在學校，必須更支持學校，他觀察，不少家長會長卸任後仍持續當志工，成為學校最佳隊友，那分心意讓人感動。

劉和然表示，過去4年，在學校及家長齊心齊力下，締造超過百項全國第一及全國首創教育成果，新北市教育預算連續6年成長，從108年555億，到113年編列超過740億元，教育資源成長三分之一，是全國教育經費第一高的縣市。在地就學率已突破7成，邁向8成，逐年創新高，市府要感謝充滿熱忱的家長會長全力支持教師、為孩子付出，成為最堅強後盾。

劉和然今天頒獎給237名卸任會長感謝狀，也頒給236名新任會長、98名連任會長當選證書，女性會長比率上升，鍾瑞珠曾經是八里區第一位女性家長會長，她說，多數女性相當關心教育，也善於溝通，是相當稱職的家長會長。

鍾瑞珠今年62歲，她有3名子女，孫子目前就讀米倉國小3年級，她在90學年度首度擔任米倉國小家長會長，她熱心協助學校鄉土課程，提供自家筍園、柚子園讓學生認識八里特產，也引進客家文化教育資源，米倉成為客語生活學校，鍾瑞珠功不可沒。鍾瑞珠說，她的公公、丈夫、兒女、孫子都是米倉國小校友，她雖然不是校友，但身為校友的家人，對米倉國小的認同感絕對不輸校友，去年協助籌辦百年校慶，為學校出錢出力奔波。

家長會長們點滴付出，暖心助學的義舉不勝枚舉，秀峰高中家長會長趙燕玲長期照顧高關懷及體育班學生，購買高關懷學生義賣的商品，再轉贈給體育班學生享用，讓高關懷學生獲得成就感，也讓體育班學生得到實質鼓勵，促成善的循環。