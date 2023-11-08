大巨蛋防災計畫昨晚才送審 議員驚：市民怎能安心？

大巨蛋於11月18日進行壓力測試，北市議員吳沛憶今質詢時揭露，體育局曾說遠雄必須在試營運前3至5個月前繳交防災及緊急應變計畫，距離預備賽僅剩10天卻還沒送件審查，市民怎能安心？台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩透露，遠雄昨晚才送計畫書，台北市長蔣萬安強調，會在10日跨局處嚴格審查，有問題一定會要求遠雄改善。

吳沛憶表示，遠雄當初的投資執行計畫書中，就提到要在營運前提交「防災及緊急應變計畫」，包括成立防災應變小組、消防防護計畫、地震應變計畫、防颱整備計畫、人流管制計畫、突發事件應變計畫、疏散演練計畫、周邊交通疏導及指揮計畫，體育局曾提到要在試營運前3至5個月前繳交。

大巨蛋將於11月18日舉辦預備賽進行壓力測試，吳沛憶指出，2019年都審會做出決議，營運前要有避難演練計畫，如今10天後就要試營運，11月2日索資發現遠雄未依約提送計畫，沒有計畫要如何進行審查與測試？之前就說要在試營運前提交，讓營業服務人員在發生災害後知道緊急程序要如何處理。

交通局長謝銘鴻坦言，遠雄昨晚上才把計畫送市府。體育局長王泓翔說，一定會要求遠雄依規定辦理。蔣萬安回覆，現在還沒試營運，是遠雄舉辦「測試賽」，未來包括緊急應變計畫、交通宣導計畫等，接下來會跨局處審查，一定會在正式營運前完成。

吳沛憶表示，北市府是主管機關，計畫必須要提前依約送進來，遠雄沒送就沒管，測試賽就是試營運，不用玩文字遊戲，北市府要知道測試哪些東西，標準通過才會正試營運，需要改善就改善，但現在計畫都沒審查，要測試什麼？市民能安心公共安全嗎？若沒審查完要怎麼要求遠雄？市府督導能力不應如此。

蔣萬安說，已經安排11月10日進行跨局處嚴格審查，審查後若發現問題一定會要求遠雄改善。陳世浩說明，遠雄已在昨天晚上把所有計畫都送進市府，包括火災、地震因應方式及緊急避難動線、防颱整備計畫、疏散演練計畫、交通維持宣導。