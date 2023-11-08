北市稽查「鍾先生會所」 徐巧芯：沒商登、營業登記屬違法

國民黨北市議員徐巧芯日前踢爆陸委會副主委梁文傑赴「鍾先生會所」，她今天又揭露，北市府商業處、警察局當天到梁文傑出入的場所查核，發現該會所沒有在台北市登記相關營業，屬違法場所，且市府人員到現場稽查，大門深鎖，沒有立委林楚茵所謂的「商業大樓內有許多公司，人員進進出出」。

徐巧芯指出，梁文傑出入的是後棟、沒有門牌的玻璃屋，並非前棟的商業大樓，「沒有商業登記、營業登記、沒有公司行號。」為什麼民進黨新潮流的人會一再地說謊。

她也指，從民進黨立委賴惠員論文抄襲、金流、桃色風波，都被新潮流系吃乾抹淨，呼籲台灣人民好好思考，「國家很多職位都是被新潮流占據，就像韓國瑜說，新潮流不倒台灣不會；侯友宜也說，新潮流不倒，台灣毀一半。」

國民黨北市議員張斯綱盤點，從光電案、雲豹能源、涉及到國安等複雜政商關係，總是和新潮流有關，日前行政院副院長鄭文燦拿不出證據自清，而梁文傑又是國安工作體系一環，下班後的生活如此精彩，難保奇怪的人物接近。

他說，如同民進黨立委趙天麟也是很好例子，雖然非新潮流，但被爆與大陸女子過從甚密，卻沒有下文，應該要以同樣標準檢視政治人物，也呼籲選民，「向新潮流Say No！」