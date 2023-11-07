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台中四方電巴調解破局！勞方：沒車可開82人全離職喊告
經營台中市13條公車路線的四方電巴積欠薪水罷工案，今二度勞資調解，勞工局說，因資方未出席，調解不成立。勞方代表說，資方在10月15日後沒發薪，13條路線無法發車，包含69名司機在內的82員工全數離職，今勞資調解，但資方未出席破局，對於資方積欠工資、加班費、資遣費將訴諸法律解決。
台中市勞工局長張大春說，勞工局將開立勞資協調不成立證書，勞工可以此請領失業給付，勞工局也會協助勞方透過法律訴訟求償，並協助轉業；勞工局將調查資方未出席原因，若資方無故不到，將針對負責人處2000元到1萬元的罰款。
交通局說明，四方電巴13條路線全部班次都無法發車，收回經營權，已協調其它客運業者暫時代駛。
四方電巴今年4月發薪困難，經市府協調，發薪給司機，上個月初又傳延遲發薪，交通局協調後提早撥款供業者發薪，後又再傳業者欠薪，司機上個月17日集體請假罷工，有66名員工上個月20日勞資調解，四方電巴承諾開給非自願離職證明，但積欠工資與資遣費等分無共識，今天再協商。
司機代表說，資方在10月15日後沒發薪，今天包含69名司機在內的82員工全數離職，並申請今天勞資調解，但因資方未出席，協調不成立，由於四方電巴未依上次勞資調解承諾開給非自願離職證明，勞工局今天會後開立協調不成立證明，讓勞工先申請失業給付，對於資方積欠工資、加班費、資遣費等，將訴諸法律解決。
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