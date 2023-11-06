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入秋蜂螫事件頻傳 平溪區長教自保勿揮打擾動

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
全台各地登山客遭蜂螫事件頻傳，平溪區長李天民呼籲登山的民眾，如遇蜂群切勿擾動應立即離開，才是自保的上上策。 圖／觀天下有線電視提供
全台各地登山客遭蜂螫事件頻傳，平溪區長李天民呼籲登山的民眾，如遇蜂群切勿擾動應立即離開，才是自保的上上策。 圖／觀天下有線電視提供

時序進入秋天很適合登山健走平溪地區也是有許多步道和山群，總是吸引許多登山健行的人潮，不過因為全台各地登山客遭蜂螫事件頻傳，平溪區區長李天民也特別呼籲來到平溪地區登山的民眾，如遇蜂群切勿擾動應立即離開，才是自保的上上策。

平溪地區有許多登山步道，大大小小不計其數，也是大台北地區熱門的登山景點，不過時序進入秋冬之際，也是蜂群較多的時期，因此全台各地也不時傳出有登山客遭蜂螫事件，最嚴重造成死傷不可不小心。

平溪區長李天民呼籲前來登山的民眾，登山時建議著長袖、長褲上山；切勿噴灑香水，如在登山時遇到巡邏蜂在附近徘迴，千萬不要去揮打擾動，應該轉身默默離開即可，避免造成更多的蜂群攻擊。

平溪 健走 登山步道

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