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新北溪北轉運站新進度曝光 1.5公頃將增1400汽機車格

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北溪北轉運站預計2030年完工啟用，此為模擬圖。圖／新北市交通局提供
新北溪北轉運站預計2030年完工啟用，此為模擬圖。圖／新北市交通局提供

新北大漢溪以北人口稠密，過去三重、新莊、五股等要搭乘國道客運，除了去北市搭車，就只能在重新路邊等待從北車開來的車，民眾多年抱怨像次等公民。新北市府規畫在新莊北側知識產業園區旁設置溪北轉運站，將打造複合型運轉站。交通局公布最新進度，轉運站約1.5公頃，初步評估總設置汽車約400席、機車1千多席停車位，預計2025年完成招商、2030年營運。

溪北客運轉運站地點位於新莊區五工路及福慧路口旁，全數為公有地，周邊設有桃園機場捷運A3站、新北捷運環狀線Y20站，也鄰近國道1號五股交流道、台64、65快速道路，路網完善。除轉運站、停車場外，也會引進精緻商旅、餐廳、共享辦公室等。

交通局長鍾鳴時表示，招商前有很多文件要整理跟準備要公告，本來預期計畫就是在年底要完成整個相關文件的整備。交通局進一步說明，轉運站約1.5公頃，初步評估總設置汽車約400席，機車停車位約1千多席，並將規畫長途及市區客運轉運月台與公共停車空間，及捷運系統串連的人行陸橋。

交通局指出，已在去年底完成前期規畫，具BOT可行性，今年8月啟動BOT招商前置作業，同時配合變更檢討中的楓江都市計畫道路草案，再檢討與五股交流道與基地連結，尋求更便捷的進出動線，預定明年初辦理公聽會蒐集意見，並預計2025年完成招商、2030年營運。

市議員鍾宏仁表示，地方爭取溪北轉運站已經多年，新北市府處理相關規畫也5年了，他多次在議會質詢時督促相關進程，甚至從新北市長侯友宜第一個會期就提出，但當初原先預計是在侯友宜連任前來招標，雖然晚了一些，但還是希望可以早點來推動，帶動地方發展；另外轉運站的量體一定要夠大，且旁邊有機捷，相關停車場也要一起納入考量。

機場捷運 國道客運 新北

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