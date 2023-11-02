國父紀念館周邊限高解除？ 年底前拍板

台北市國父紀念館周邊建物限高60公尺，造成推動都更障礙，居民不斷陳情要求解禁。北市都委會近日開會討論，多數委員支持開放，請都發局再做一次動態模擬，下次會議決定，預計今年底前拍板；但提醒紀念館特定區範圍外仍有95.49公尺的航高限制，依然可能有影響。

國父紀念館1972年完工，為保持園區景觀，當時紀念館周邊建物限高35公尺；1978年擬定「國父紀念館周圍特定專用區計畫」，將周圍計畫道路境界線向外50公尺，或以街道輪廓為原則，畫入特定專用區。2004年修訂放寬，限高提升為60公尺，但隨著周邊民宅屋齡漸增，不少居民盼都更，容積率大受限高影響，建商不願進駐，數度陳情希望再放寬限高。

隨著大巨蛋完工，周邊商圈快速發展，不少民宅再度要求放寬高度，讓容積率增加，台北市都市計畫委員會上月底開會討論，獲多數委員支持解禁。但有委員擔心，東側逸仙路離國館較近，恐增加壓迫感，請都發局再做一次動態模擬，看周邊建物「長高」到60公尺以上，是否會對國父紀念館特定專用區景觀造成影響。

在場有委員認為，南側、西側距離國父紀念館較遠，影響應該較小；但東側距離較近，若同時放寬高度，並不合理，會對市容造成影響。也有委員認為，國父紀念館北側大巨蛋已蓋好，且特定區範圍外有95.49公尺航高限制，就算未來有都更，影響也有限。

副市長、都委會主委李四川表示，早期他負責主導北市議會工程時，限高35公尺，「蓋出來一點氣派也沒有」；後來蓋台北市府時限高60公尺，「還沒蓋完旁邊又蓋了101大樓」，多少有點諷刺。

都發局會後補充，自南向北面對國父紀念館，為最佳觀覽視點，以南側映池前為視點，並保留國父紀念館正立面屋頂一半完整性為原則，做模擬分析。