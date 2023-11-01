捷運中和公館線 改成中和光復線

捷運中和公館線喊了多年，始終無具體進度。新北捷運局昨天表示，因規畫路廊有跨縣市議題，中央希望雙北溝通，目前雙北已有共識改成「中和光復線」，路線優先到北市公館，路廊前天已報到交通部審議。

中和公館線原是北市捷運局取消的「南北線」，原路線規畫從新北市中永和地區延伸至台北市公館、基隆路、內湖，再到捷運劍南路站，不過受限經費、運量與效益等問題，最後不了了之。不過隨地方人口增加，交通需求增長，新北市府重啟計畫，把路線納入新北市捷運整體路網評估報告，得以起死回生。

新北市議員連斐璠說，這條路線喊了非常多年，當初她和居民到環保署抗爭，今年路線再次浮現，目前進度為何？

捷運局長李政安指出，今年9月重新報交通部審議路廊，但因為路線希望能夠延伸北市國父紀念館站，交通部認為涉及跨縣市議題，要跟北市有共識。雙北捷運局討論後已取得共識，路廊已報交通部審議，如果通過，就能夠啟動可行性研究、綜合規畫等。

連斐璠詢問最快何時可啟動，現在許多建設在環評與送審時間都太久，例如永和行政園區都更案卡在中央好幾年，很多地方建設做不起來，市府要加緊督促中央。李政安說，一般要2到3年推動才會動工。

新北捷運局指出，中和公館路廊全長8公里，起於新北環狀線秀朗橋站，將延伸進入台北市光復南路，沿途可與松山新店線、文湖線、淡水信義線及板南線轉乘。