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雙北達成共識！中和公館線延伸國父紀念館 鐵道局晚間回應了

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雙北達成共識！中和公館線延伸國父紀念館 鐵道局晚間回應了

中央社／ 台北31日電
台北捷運國父紀念館站。
台北捷運國父紀念館站。

雙北達成共識，捷運中和公館線將延伸至國父紀念館為中和光復線，路網方案已送交通部。鐵道局今晚表示，等收到交通部核轉的報告後，就會盡速審查。

交通部鐵道局長楊正君告訴中央社記者，捷運路網要先經中央審查通過後，地方才能針對優先路線做可行評估，中和光復線的路網規劃案報告，在交通部核轉給鐵道局後，就會盡速審查，審查通過後，地方就可進一步做可行性研究。

根據鐵道局的了解，中和公館線是原本捷運南北線的一部分，後來南北線取消，新北市再提中和公館線時，台北市有不同意見，之前就請雙北捷運局溝通，中和光復線是雙方討論後的修正案，並納入整體捷運路網計畫。

依據新北捷運局公布的資訊，「中和光復線」起於新北環狀線秀朗橋站，從公館延伸進入台北市光復南路，與板南線國父紀念館站轉乘，可紓解大巨蛋人潮，路線全長8公里，沿途可與松山新店線、文湖線、淡水信義線及板南線轉乘。

捷運 鐵道

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