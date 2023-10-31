捷運中和公館線擬延伸國父紀念館 分流大巨蛋人潮

過去曾因大巨蛋而規劃捷運南北線，新北市後來截取推中和公館線，經雙北協調，中和公館線將延伸國父紀念館為中和光復線。新北捷運局長李政安今天說，對大巨蛋人潮有分流效果。

新北市議會今天進行市政總質詢，國民黨市議員連斐璠詢及捷運「中和公館線」規劃進度，李政安說，因中央希望規劃路廊有雙北效益，經雙北捷運局溝通後獲共識，將改成「中和光復線」。

據了解，台北捷運工程局多年前曾因紓解大巨蛋運量而規劃捷運劍南路站到中和秀朗橋的捷運「南北線」案，也曾被規劃是環狀線的一部分，但後來受限經費、運量與效益等問題而遭取消。

李政安表示，基於地方人口與交通需求增長，新北市才會重啟規劃，將原南北線路線中公館到中和部分，規劃成中和公館線，納入新北市捷運整體路網評估報告，但經雙北捷運局討論後，已經取得共識，將改成「中和光復線」，只是初期路線優先到公館附近。

他表示，全案已於昨天送交通部審議，如果審議通過，就能夠開始可行性研究、綜合規劃等。北市捷運局目前也支持全線延伸國父紀念館，完工通車後，預估會對大巨蛋營運後的人潮有分流效果。

新北捷運局指出，中和公館線路廊針對交通部審查意見檢討路線，沿用台北市早年所提捷運南北線規劃路線延伸至板南線國父紀念館站構想，雙北捷運局10月13日召開協調會議並達成共識，延伸進入台北市光復南路，與板南線國父紀念館站轉乘，路廊名稱配合改名為「中和光復線」。

捷運局說，「中和光復線」起於新北環狀線秀朗橋站，路線全長8公里，沿途可與松山新店線、文湖線、淡水信義線及板南線轉乘。整體路網報告已於10月30日函報交通部，待交通部同意納入整體路網優先興建路線後，方可循序辦理「中和光復線」可行性研究作業，進一步評估路線與車站位置。