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淡水早午餐店搭配露營風 顧客也能享受山林氣氛

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區新民街120巷一間早午餐店，搭配近幾年非常流行的露營主題風，讓大家吃個早午餐也可以享受山林氣氛。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區新民街120巷一間早午餐店，搭配近幾年非常流行的露營主題風，讓大家吃個早午餐也可以享受山林氣氛。 圖／紅樹林有線電視提供

現代人吃早餐有許多種選擇，早午餐更是愈來愈盛行，淡水區新民街120巷中，有一間早午餐非常特別，走進裡頭除了別具風格的裝潢擺設之外，更搭配近幾年非常流行的露營主題風，將小帳篷搬到店內，還有許多的露營美學桌椅，而餐點更是露營常常可以看到的鑄鐵鍋料理，讓大家吃個早午餐也可以享受山林氣氛。

業者說，其實他自己本身喜愛露營，而在露營過程中，料理一份早餐更是非常重要的一個體驗，因此把露營常常可以看到的料理也搬進了早午餐店當中，搭配滿滿的露營主題風格，也非常有特色，另外業者所使用的料理都是自己製作，口味也相當獨特。業者說在店內使用紅樹林有線電視的智慧網路監控系統，讓他開店事半功倍。

業者說，有時候得外出，透過台灣大寬頻HS智慧監控系統更可以即時掌握店內狀況，手機APP即可隨時操控非常方便，而且高畫質再細節的角落也可以看得一清二楚。另外這間露營風格早午餐也吸引許多民眾的喜愛，也展現出要在早午餐市場出打造不一樣的風格，還得有不少的創意與巧思。

露營 淡水 監控

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