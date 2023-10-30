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新北影視朝聖之路 走進「茶金」場景

聯合報／ 記者王慧瑛／新北報導
新北市淡水區是許多戲劇劇組取景熱點，戲劇也成為行銷城市的利器。圖為淡水古蹟博物館「小白宮」。記者王慧瑛／攝影
新北市淡水區是許多戲劇劇組取景熱點，戲劇也成為行銷城市的利器。圖為淡水古蹟博物館「小白宮」。記者王慧瑛／攝影

新北市有繁華都會街景，也有美麗山海自然美景，吸引國內外劇組取景，也帶出行銷城市效益。淡水區長巫宗仁說，淡水全盛時期一年有800萬人次造訪，即使近年遇疫情衝擊、陸客不來，一年平均還有600萬人次，戲劇助攻功不可沒。

新北市新聞局長張愛晶說，第58屆金鐘影集「村裡來了個暴走女外科」、「人選之人－造浪者」及「模仿犯」等都在新北取景拍攝。新北市協助影視拍攝與發展中心已推出2條影視朝聖之路，影迷可按圖索驥尋訪影視景點，推出後獲好評，近期再推出第3條影視朝聖之路「青春山海線影視大道」，體驗新北豐富文化底蘊。

圖為真理大學。記者王慧瑛／攝影
圖為真理大學。記者王慧瑛／攝影

「青春山海線影視大道」以北海岸知名人文古蹟與自然風景為主，其中包括國片「不能說的秘密」在麟山鼻木棧道取景；串流平台熱播的影集「斯卡羅」、「茶金」、「國際橋牌社1」在紅毛城、小白宮等淡水著名古蹟取景，賦予古蹟新風貌。

今年上映的好萊塢電影「Love in Taipei」在淡水滬尾藝文休閒園區取景，美麗的純白建築與淡水河景致躍上國際螢幕。

淡水區資深導覽林雅婷說，淡水擁有不同時代氛圍場景，是很有故事的聚落，不是只有阿給，或看看夕陽就走，透過導覽能發現淡水深度魅力，建議市府多結合在地能量，讓淡水持續發光。

淡水河 古蹟

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