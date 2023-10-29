北捷81處無障礙均不合格 樓梯扶手缺失最多2026年前改善

聯合國2006年通過身心障礙者權利公約(CRPD)，國內並於2014年將其法制化，訂定身心障礙者權利公約施行法，不過統計台北市建管處辦理既有建築物無障礙勘檢，其中台北市車站共勘檢90處，屬於捷運車站81處，勘檢結果竟全數不合格，要求北捷必須正視改善。北捷回應，預計明年1月底進行改善，若法令有持續修正也會持續改善，預計2026年底盡力改善完成。

台北市議員許家蓓指出，根據捷運公司提供的資料，各車站無障礙不符規定的項目，以「樓梯扶手不符合規定」缺失最多，共35處車站不合格，且目前僅改善5處車站；其次為電梯未設置「下組呼叫鈕」共32處車站不合格，全數皆尚未改善。

北市建管處於110年開始，辦理第九期既有建築物無障礙勘檢，勘檢對象為北市90處車站，包含捷運車站、台鐵車站、高鐵站及轉運站。其中屬於捷運車站共81處數量最多。但勘檢結果竟「全數不合格」，且目前尚無捷運車站完成全部改善。

議員指出，捷運初期路網車站在興建時尚未頒布「建築物無障礙設施設計規範」，當時捷運車站的無障礙設施都是依照捷運局自行訂定的規定設置。但目前無障礙設施的規定與時俱進，也越來越嚴格，且法規會溯及既往，捷運公司改善無障礙設施責無旁貸。

北捷總經理黃清信表示，當初捷運局興建捷運時都有整套無障礙規畫，但因法令持續修訂致使不合格，預計明年一月底進行改善，若法令有持續修正也會持續改善。