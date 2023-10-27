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桑塔熊邀請好友強勢回歸 新北歡樂耶誕城11月17日開城

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北歡樂耶誕城邁入第13屆，由新北原創吉祥物桑塔熊與他的好友們強勢回歸，營造夢幻主題燈海。圖／新北觀旅局提供
新北歡樂耶誕城邁入第13屆，由新北原創吉祥物桑塔熊與他的好友們強勢回歸，營造夢幻主題燈海。圖／新北觀旅局提供

新北歡樂耶誕城邁入第13屆，今年活動將從11月17日起至明年元旦，連續46天在新北「開城」，並由新北原創吉祥物桑塔熊與他的好友們強勢回歸，營造夢幻主題燈海。另外，今年還有史上最廣光雕展演，首度結合裸視3D技術，提供沈浸式體驗。

新北副市長劉和然表示，這十幾年來很感謝各界幫忙與關注，大家也好奇每屆特色為何，今年以桑塔熊與他的好友們蘿比兔、薑餅人、雪諾曼、巧克鼠及馬卡龍等當作城內「貴賓」。

劉和然說明，活動分為四大區域，包含市民廣場，有著全台最大裸視3D光雕秀；府中廣場，透過車道調整打造徒步廣場，有特色市集並連接周圍商圈；站前廣場，也特別布置，民眾一出車站就能感受耶誕氛圍；最後是萬坪公園，沿路有「白爛貓」結合29個行政區特色。

劉和然指出，12月是豐收的季節，新北歡樂耶誕城布置出溫馨、歡樂、家人、團聚等元素，且新北耶誕城被評為一生一定要造訪一次的耶誕城，希望市民、國人及國際友人都能前來體驗。活動有七個周末，安排巨星演唱會、周末派對、跳蚤市集與德國市集等，為耶誕城呈現不同風貌。

劉和然提到，去年活動共吸引770萬人，今年也是挑戰，首度有府中廣場加入，完成一個串連市民廣場、萬坪公園、府中廣場的動線，不用單點遊覽，且還能到周邊商圈吃美食。

觀旅局表示，今年結合德國經濟辦事處及府內多局處，活動除四大展區外，也有唯一巨型薑餅人，以及天幕式耶誕樹化身為抹茶耶誕樹蛋糕，營造獨特冬日耶誕世界。另外，各種光廊及大道也很能感受繽紛浪漫的耶誕氛圍。

觀旅局補充，系列活動將由11月17日「耶誕開城秀」首登場；接著11月18日至19日「童趣嘉年華」，集結精彩生動的音樂歌舞演出以及可愛卡通人物帶動跳，；聲量高的巨星耶誕演唱會，也將於12月9日至10日開唱；具異國耶誕氣氛的德國耶誕派對則將於12月15日至17日登場。

新北歡樂耶誕城邁入第13屆，由新北原創吉祥物桑塔熊與他的好友們強勢回歸，營造夢幻主題燈海，市府各局處及德國經濟辦事處今一同出席活動啟動記者會。記者李成蔭／攝影
新北歡樂耶誕城邁入第13屆，由新北原創吉祥物桑塔熊與他的好友們強勢回歸，營造夢幻主題燈海，市府各局處及德國經濟辦事處今一同出席活動啟動記者會。記者李成蔭／攝影
新北歡樂耶誕城邁入第13屆，由新北原創吉祥物桑塔熊與他的好友們強勢回歸，營造夢幻主題燈海，市府各局處及德國經濟辦事處今一同出席活動啟動記者會。記者李成蔭／攝影
新北歡樂耶誕城邁入第13屆，由新北原創吉祥物桑塔熊與他的好友們強勢回歸，營造夢幻主題燈海，市府各局處及德國經濟辦事處今一同出席活動啟動記者會。記者李成蔭／攝影
新北歡樂耶誕城邁入第13屆，由新北原創吉祥物桑塔熊與他的好友們強勢回歸，營造夢幻主題燈海。圖／新北觀旅局提供
新北歡樂耶誕城邁入第13屆，由新北原創吉祥物桑塔熊與他的好友們強勢回歸，營造夢幻主題燈海。圖／新北觀旅局提供
新北歡樂耶誕城邁入第13屆，今年由新北原創吉祥物桑塔熊與他的好友們強勢回歸，營造夢幻主題燈海。記者李成蔭／攝影
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新北 劉和然 中廣

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