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大巨蛋中外野螢幕100坪 蔣萬安：希望加大 環境要更細緻

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午「開箱」大巨蛋，中外野螢幕面積達100坪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午「開箱」大巨蛋，中外野螢幕面積達100坪。記者楊正海／攝影

台北大巨蛋上周拿到使照，台北市長蔣萬安上午「開箱」；針對球場座椅淺色部分，比賽時可能會「吃球」，以及外界認為中外野螢幕太小？蔣萬安說會跟遠雄來溝通，也請遠雄可以加裝椅套，避免吃球的狀況，也請遠雄把螢幕再加大。遠雄副總楊舜欽說，螢幕面積達100坪，全台灣最大，若有需要再增加一些相關設施，都會評估。

媒體問蔣萬安球場座椅可能會「吃球」如何改善？蔣萬安說，會跟遠雄溝通，也請遠雄可以的話，加裝椅套來避免吃球的狀況。另外，相關的改善，都已經完成，包括大聯盟場務專家所提出非常多項目，現在主要是希望讓球員來反饋，讓未來賽事當有更好的體驗。

蔣萬安也談到今天開箱的心得，他說，像包括球員休息室，相較於過往有更細緻的設計，譬如球員會穿釘鞋，他剛剛實際去球員區，地面是軟質地，球員休息室裡，他們在觀看賽事當中，相關的防護墊也都加裝，希望球員可以反饋他們的體驗如何，是不是還有更細緻的地方可以做得更好、更完善。

對於大巨蛋的場租，之前傳出要100萬元，蔣萬安說，市府都還沒有核定備查，也會請體育局持續跟遠雄溝通協調，希望能夠提供更多的優惠。

蔣萬安說，螢幕的部分，其實今天實際在現場，整個螢幕，以及實際播放影片，並不如從照片看到感覺很小，實際播放影片，包括聲音，其實非常清晰，但他認為還是可以再加大，也會請遠雄盡快的把螢幕再加大。

楊舜欽指出，螢幕設置的多樣性上來說，可能不足以讓大家覺得夠滿意，之前以取得使照為優先，不過若再吊掛新的螢幕，要經過載重測試，現在球場都已經鋪上人工草皮，載重機具也沒辦法直接開進來，會等經過測試之後，包括球迷的回饋，閱讀資訊是不是順利，再來就是如果承租方認為需要再增加一些相關設施，都會來評估。

座椅的部分，楊舜欽說，同樣會經過測試賽之後，經過球團的反饋，因為座椅在舒適度，還有顏色，事實上在很多的國外都有前例，會不會在比賽當中有影響，還是要透過球員的實際反饋，如果真的有「吃球」，就會改善。

蔣萬安 大巨蛋

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