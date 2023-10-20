鋼砲警車新增神隊友 聯手四驅車種捍衛民安
新北市山區道路多，日前鶯歌鳳鳴重劃區的鳳鳴派出所獲贈福特FOCUS鋼砲警車，以高馬力有效壓制山道猴在山道違規。而鶯歌山多地廣，救災救難也需要性能強悍的救災勘查車輛，鳳鳴消防分隊今由市議員卓冠廷牽線，獲桃園中皇武帝宮捐贈市價值125.8萬元的Forester 2.0 i-L ES車款，車款不用手動調整四驅模式，即可在山區泥濘道路調整輪胎抓地力，讓搶災勘災時效更能快速。
隨著鳳鳴重劃區建案一棟棟拔地而起，當地預售價已達30萬一坪左右，預期未來人口持續移入，新北市府在此新建鳳鳴派出所及鳳鳴消防分隊，派出所日前獲贈182匹馬力的鋼砲警車維護治安後，救災救難問題也備受關注，新北市議員卓冠廷牽線桃園中皇武帝宮宮主廖建國捐贈新款四驅越野車Forester 2.0 i-L ES及救災裝備總價達200萬元。
卓冠廷表示，三鶯地區山區多，需要更好的災情救災車，這次分隊受贈的百萬性能速霸陸森林人四輪傳動車，讓警義消在三鶯山區奔馳更沒有後顧之憂，救災勤務能更快速。
速霸陸銷售主任陳一洲也說，由於山區許多地方沒有柏油路，若下雨後路況更糟，這台Forester 2.0 i-L ES有X MODE越野功能，四輪驅動不用設定可以直接開上去，只要旋鈕開關即可不用設定，不管路況再糟仍有脫困功能。且此車還有拖車功能，對災情勘查需要立即趕到現場了解災情非常重要。他說，皮卡車太大台有些小路開不上去，但此車車小離地高，不受地形影響能去的地方更多、限制更少，對於適應地形、脫困、四輪傳動等要求皆能滿足，消防隊因此指定此車型就是因為這台車越野能力很強。
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