避免毀龍骨 劍潭站TOD大樓改流線型

台北捷運劍潭站多目標TOD大樓工程案昨簽約，預計2027年底完工，下個目標是劍南站。先前建築界連署反對興建，擔心TOD（大眾運輸導向的開發）拉高捷運站周邊的容積、做高強度開發的大樓，會影響劍潭站特殊的龍骨造型屋頂景觀，衝擊圓山和北藝視野。負責的建築師闕河彬說，建築採柔化流線型降低視覺壓迫感，並調降高度、向南退縮。

北捷表示，大樓將利用劍潭站東側平面停車場土地，興建地下3層、地上16層複合式大樓，用途包含商場、教保中心、辦公大樓、景觀餐廳等。不過，先前建築界連署反對，認為大樓高度拉高後會破壞周邊景致，增加的人流還會衝擊中山北路交通，特別是劍潭站的龍骨造型懸吊屋頂，曾被選為全球十大設計最酷地鐵站，蓋了大樓會遮蔽視野、破壞附近天際線。台北科技大學建築系副教授林靜娟就認為，北市府應珍惜地理環境，不該為填補北捷虧損，犧牲市民擁有的公共財，破壞城市重要的人文脈絡。

大樓建築師闕河彬說，已參考各界意見後更新設計，建築物改採柔化流線造型、向南側退縮，連通道採輕量設計，預留更大開放空間。

北捷董事長趙紹廉說，北捷從1996年通車後，不曾調漲票價，本業依舊虧損，才會以聯合開發TOD模式活化捷運周遭環境土地，一併改善人行空間及街景，下個目標是捷運劍南站。

北捷新事業開發處長馮兆興補充，TOD案的宗旨在於大眾運輸交通導向，希望前來的民眾都搭乘大眾運輸，現行的停車空間有135格，建物完工後再增175格，數量不多，避免衝擊交通。

市長蔣萬安說，考察新加坡、上海、韓國等千萬人口的都市，都利用交通場站優勢帶動整體區域發展，這棟多目標大樓在中山北路及承德路，是台北市南北交通運輸主要動線，緊鄰台北表演藝術中心及士林夜市，可望成為地區指標性商辦大樓。