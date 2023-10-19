廢棄宿舍華麗轉身 平溪十分公園啟用民眾開心

平溪區位於十分老街旁之十分公園完工，今(19)日由平溪區長李天民、立委賴品妤服務處、市議員林裔綺、各里辦公處里長、新建工程處、綠美化環境景觀處、十分、平溪國中校長等地方代表仕紳共同啟用剪綵，公園原為臺鐵局之廢棄宿舍，不但讓市容環境改善，也提供地方一處休憩空間，讓大人小孩都可以使用。

十分公園地點正位於平溪區十分老街以及十分托老中心旁。開闢面積約1,240平方公尺。園內有圓形之塑木平台搭配外圍弧形座椅，可提供當地托老中心舉辦相關課程活動用，假日時亦可提供遊客休憩。

平溪區區長李天民表示，公園另一邊另有6部體健設施以及簡易兒童遊具，在地長輩可帶孫子至公園遊玩。另外，配合十分公園開闢，十分公園周遭之瀝青混凝土鋪面已年久失修，亦於本次一併重新鋪設。

市議員林裔綺表示，該空地原為臺鐵局之廢棄宿舍，疏於管理雜亂無章，經由向臺鐵局申請維管，後續協助公園開闢經費由新北市政府新建工程處、新北市政府綠美化環境景觀處各補助345萬，共計690萬，得以開闢此公園，活化該閒置空間。

十分里里長王瑞麟說，十分公園的開闢，大幅提升閒置土地之使用率。造福當地長輩健康，並提供各地遊客有優質之休憩環境。