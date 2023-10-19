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海科大結合社區 淡水沙崙里長者參訪資源分享

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
台北海洋科技大學邀請到在地沙崙里里長帶領社區內的長者來到學校參觀，展示學生所打造的社區服務資源。圖／紅樹林有線電視提供
台北海洋科技大學邀請到在地沙崙里里長帶領社區內的長者來到學校參觀，展示學生所打造的社區服務資源。圖／紅樹林有線電視提供

位於新北市淡水區新市鎮的台北海洋科技大學，為要照顧鄰近社區長者，與社區資源共享，由健康促進與銀髮保健系舉辦SDGs永續發展與希望行動種子展，邀請到在地沙崙里里長帶領社區內的長者來到學校參觀，展示學生所打造的社區服務資源，期盼在未來能夠善用學校的專業知識與資源共享，與社區長輩來分享並且照顧銀髮生活。

沙崙里里長彭瑀筑表示，這次來到學校發現有許多適合長者的課程師資，包括了許多的保健運動等等，另外在聯合國SDGs17項環境永續指標當中，如何讓社區減碳也是當前重要課題之一，透過學校的資源共享，讓社區長者開始期待未來的合作方向與內容。

台北海洋科技大學健保系主任任曉晶表示，透過學校實現大學社會責任usr計劃，讓這一次的參訪邀約不僅是讓未來社區與學校合作開辦關懷據點打下基礎，更是讓長者了解到目前全球暖化議題，並且在大學生帶領之下，創造出不一樣的銀髮長者課程，期盼能夠達到環境永續與社區服務全方位的照顧。

淡水 減碳

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