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獨／雙溪報價要10多萬嚇得作罷！ 新北8.2萬人無自來水接管

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
雙溪區三貂里近期更新簡水系統。圖／新北市水利局提供
雙溪區三貂里近期更新簡水系統。圖／新北市水利局提供

新北市面積2053平方公里，有城鎮與偏鄉，許多偏鄉山區無自來水接管，每到乾季導致無水可用，甚至部分民眾還需自己到河邊取水，用水品質堪慮。目前新北自來水接管有2.1%、8.2萬人無水公司接管，簡易自來水系統(簡水系統)卻未善盡維護管理，水利局因此遭審計處要求改善，雙溪里長批評因為偏鄉所以「爹不疼娘不愛」，水利局則表示將持續加強簡水系統管理。

新北家家戶戶用水多是來自於自來水公司供應，水龍頭一開清水源源不斷，但在貢寮、雙溪、烏來等偏鄉地區由於人少山多，自來水管接管不易，無自來水使用只能使用簡水系統供應，接收山泉水後簡易過濾直接供應山區民生用水。

但簡水系統不僅水源在乾季時難穩定供水，審計處更發現新北127個簡水系統有40個未成立管委會，另有61個簡水系統管委會自行水質檢驗，但檢驗百分百合格僅33個，因此要求水利局改善。

雙溪區新基里長蘇虹如表示，當地居民曾經想要接自來水管，但水公司報價要10多萬元，嚇的當地長者寧願不要接管。且水利局及公所也根本沒通知過要設置簡水系統管委會。且因當地為淺山蓄水不易，簡水系統每到乾季無水可用，民眾都要去河邊撈水，水質相當堪慮。他批評偏鄉地區居民就是「爹不親娘不愛」，希望能增大簡水系統儲水空間。

議員蘇錦雄對此表示，水利局應加強宣導簡水系統設管委會，如此才能保障山區住民安全。水利局水政科長黃寶億對此表示，目前新北市自來水接管率有97.9%，簡水系統管委會每年都要求公所加強宣導，每年也編列5千萬元改善系統。

他說，許多地區居民認為管委會很麻煩，還要定時除汙、檢測水質，因此設立管委會有難度，但因此水利局制定組織章程範本供民眾參考，希望提高設置管委會意願，以達到127個簡水系統都有管委會、水質百分百合格目標。

三貂里簡水系統設置簡易過濾裝置。圖／新北市水利局提供
三貂里簡水系統設置簡易過濾裝置。圖／新北市水利局提供

管委會 水利局

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