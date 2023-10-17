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四方客運罷駛 母公司是「泛國營」唐榮 員工批官股擺爛

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
四方客運今罷駛，遭起底母公司是唐榮公司，泛國營企業。圖／交通局提供
四方客運今罷駛，遭起底母公司是唐榮公司，泛國營企業。圖／交通局提供

四方客運屢次發生勞資糾紛，多數駕駛今天起發動罷駛，台中市政府交通局連夜啟動，請託代駛13路線尖峰時段有車可搭。四方客運公司也遭起底，原來母公司是唐榮公司，是有官股的「泛國營」企業，旗下子公司卻發不出薪水，駕駛怒指官股擺爛，市府也盼經濟部介入。

四方客運公司經理沈其鴻說，因公司經營成本支出比收入大一倍，入不敷出，所以公告9月的績效獎金，原定10月中發，現須延後到11月才能發出。

交通局要求業者拿到例行的客運業補助時應先給駕駛薪水，沈其鴻說，公司高層昨到交通局溝通，希望補助不要分批，破例一次給。另公司決定營業規模將瘦身，包括場站、駕駛員工數等。

沈其鴻解釋，公司的成本不只薪資，還有場站租金、電費等，公司評估時無法將交通局的補助全發給員工薪資。

據了解，四方客運的母公司是唐榮公司，屬泛國營企業，且官股都是國內大企業，勞工怒旗下子公司竟然擺爛。駕駛希望市府的補助款先凍結，不要給四方電巴客運公司，業者都沒有完整發給司機。

業者16日未依約撥付薪資給駕駛員，導致發起今天起罷工，市府緊急協調其它客運業者啟動代駛。交通局表示，再度開罰，並依公路法47條限客運期改善，如再未確實改善，不排除收回全部路權。

薪資 薪水 罷工

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