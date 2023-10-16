努力把疫前財賺回來？ 北部夜市是否提早營業引發討論

今年首度迎來疫情正式解封，不少觀光旅遊業者都摩拳擦掌，庶民經濟的夜市攤販更是很有期望，北部有夜市訴求能體早開門，能多有營收，引發討論。新北湳雅夜市及樂華夜市自治會都說，考量交通與人潮，目前攤商還沒這需求，且疫後人流已經有感回溫。

夜市是庶民經濟一環，不過不少攤商都受疫情衝擊，北部基隆愛四路夜市攤商希望能提早到平日下午3時、假日下午2時30分就進場準備擺攤，希望市府能協助。

記者今實地走訪板橋湳雅夜市、永和樂華夜市等，攤商紛紛表示，過往都是下午4時開始營業，太早也沒有人潮出來，且會影響交通，不會想特別提早營業；記者所在時約下午5時，仍有不少攤販還在準備，甚至還沒開門營業。

湳雅夜市自治會主委游清富表示，每個夜市型態不太一樣，板橋周圍住戶很多，也要方便民眾出入，大家跟周邊住戶60年了關係都很好，且疫情後客流量回溫，目前不會想提早。

樂華夜市自治會也說，夜市是公用地合法申請下午4時到晚上12時，當初申請都有規定，不太可能會更改；但講真的，大家也沒有意願要提早營業，除怕影響交通問題外，那麼早根本也不會有民眾前往，效益不大。