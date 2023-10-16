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努力把疫前財賺回來？ 北部夜市是否提早營業引發討論
今年首度迎來疫情正式解封，不少觀光旅遊業者都摩拳擦掌，庶民經濟的夜市攤販更是很有期望，北部有夜市訴求能體早開門，能多有營收，引發討論。新北湳雅夜市及樂華夜市自治會都說，考量交通與人潮，目前攤商還沒這需求，且疫後人流已經有感回溫。
夜市是庶民經濟一環，不過不少攤商都受疫情衝擊，北部基隆愛四路夜市攤商希望能提早到平日下午3時、假日下午2時30分就進場準備擺攤，希望市府能協助。
記者今實地走訪板橋湳雅夜市、永和樂華夜市等，攤商紛紛表示，過往都是下午4時開始營業，太早也沒有人潮出來，且會影響交通，不會想特別提早營業；記者所在時約下午5時，仍有不少攤販還在準備，甚至還沒開門營業。
湳雅夜市自治會主委游清富表示，每個夜市型態不太一樣，板橋周圍住戶很多，也要方便民眾出入，大家跟周邊住戶60年了關係都很好，且疫情後客流量回溫，目前不會想提早。
樂華夜市自治會也說，夜市是公用地合法申請下午4時到晚上12時，當初申請都有規定，不太可能會更改；但講真的，大家也沒有意願要提早營業，除怕影響交通問題外，那麼早根本也不會有民眾前往，效益不大。
三重知名三和夜市促進會長、新北市議員李余典表示，三和夜市在同一條街上有早市、晚市兩種型態，早市賣的東西較複雜，有生鮮蔬果、肉類和魚類等物，晚上則較單純的熟食與遊戲攤位等，兩市間的緩衝清潔時間非常重要，目前早市大概兩點前完成收攤，再由清潔隊員進去協助清潔約下午三到四點完成，四點後晚市攤商才會進去，如果晚市想提前，恐會清潔不及，導致用餐環境不佳，暫沒聽說有攤商希望能夠提前擺攤。
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