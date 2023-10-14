藍議員遭嗆花瓶 綠黨團總召道歉

新北市議會第一審查會昨天專案報告城市外交，發言過程中，民進黨議員陳乃瑜嗆國民黨議員戴湘儀「你就是護航的花瓶」，引發軒然大波。國民黨團譴責物化和標籤的言論，要求陳乃瑜和民進黨主席賴清德公開向全國女性道歉，並對陳做「必要懲處」。

昨天會議中，民進黨議員質詢市長侯友宜赴新加坡參訪行程，要求秘書處提供相關內容證明，但秘書處長饒慶鈺無法提供邀請函，也無法說明清楚市府為何在法定考察計畫外增加參訪行程，民進黨議員群起質疑侯市府，以市政參訪包裝侯友宜選總統的起手式，藍綠針鋒相對。

陳乃瑜說，審查會主席已裁示要求秘書處提供資料審查，秘書處公然拒絕提供相關資料，明顯藐視議會，戴湘儀竟宣稱秘書處可提供才提供，反過來要求議員尊重市府，閹割議員職權，她直批戴是「花瓶、花瓶，你就是護航的花瓶。」

戴湘儀氣得直說「你沒有權力說我是花瓶」，她說，她只是就事論事，並沒有護航市府，藍綠各有立場，應對市政議題就事論事，不該人身攻擊，她要求陳乃瑜要謹慎發言。

國民黨議員陳偉杰認為，議會要監督市府，不是議員互相監督，戴湘儀是一審成員，陳乃瑜只是列席，發言卻不尊重對方，此風不可長。

同黨議員江怡臻質疑，民進黨總統參選人賴清德才說會提升女性的政策參與機會與勞動價值，讓每名女性自由、尊嚴追求夢想，如今陳乃瑜公然在議會上辱罵女性政治人物是花瓶？

民進黨團總召鄭宇恩緩頰說，若會議中讓戴湘儀覺得不適，感到抱歉，希望不要藉此無限上綱泛政治化，也希望藍綠站在市民角度，一起監督市政。

民進黨議員黃淑君表示，本次審查會會議內容是檢討新北市城市外交，並且希望秘書處應具體告知究竟有多少國際城市邀請，而國民黨議員強烈護航，實在讓人看不下去。