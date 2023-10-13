廣興公園設施老舊荒煙蔓草 新北砸1500萬改善盡賞落羽松

新店廣興河濱公園原設施老舊荒煙蔓草，歷經新北市高灘處6個月、花費1500萬元改造於今日重新開放，為串接與廣興落羽松秘徑斷點，透過跨橋設置使兩者相互連通，讓市民不僅能在公園中感受到大自然的美，也可漫遊於秘徑之中，享受更豐富的自然景緻，盡情在秘境中賞山、賞水、賞飛鳥。

高灘處長張修銘表示，廣興河濱公園位於新店區湖畔，為新北市著名的賞鳥勝地，也是眺望新店溪壯麗景致絕佳的駐足點。然而，舊有公園設施老舊，臨河灘地一片荒煙蔓草，積水嚴重，且與落羽松秘徑間存在斷點無法互通。另為了改善這些問題，市府著手規劃了再造計畫，改造工程於今年4月26開工，工程總面積約0.9公頃，工程經費約1500萬元，已於日前完工。

為使市民更接近新店溪，以改善水岸休憩環境為主要目標。於公園內更新休憩座椅、燈具並新設賞景步道、指示牌等設施。連續帶狀座牆在既有的大樹庇蔭下形塑優質休憩空間，並於鄰近公園處新設2座景觀廁所，更提升整體休憩空間的品質及友善度。

另為了串接與廣興落羽松秘徑斷點，透過跨橋的設置使兩者相互連通，讓市民不僅能在公園中感受到大自然的美，也可漫遊於秘徑之中，享受更豐富的自然景緻。