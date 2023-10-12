吸引全球兩億人 台灣設計展心理測驗「圈內人分類」神準引轟動

台灣設計展本月6日在新北市美術館展開，其中融合新北與世界元素的網上性格測驗由於預測神準，網評「這個好玩耶！」近期在年輕世代引起熱潮，9月28日上線後一度引發流量過大網路塞車，由於此測驗有中英文版，目前全球已有兩億人瀏覽、1340萬人完成測驗，文化局表示該心理測驗參考MBTI(邁爾斯布里格斯性格分類表)的16 型人格測驗，融入新北及世界文化，藉此推廣台灣設計展。

台灣設計展今年在新北市舉辦，主題圈起來含意串起世界，其中「 圈內人集合！測測你是什麼屬性的人？」網路活動心理測驗MBTI可測出16型人格測驗，網友測試神準引發轉傳效應，年輕世代多測驗嘗鮮後分享親友引發不少話題。且該人格測驗還有中英文版，因此也吸引許多國際友人共同參與。

其中問題包括「老人把他最喜歡的茶葉送你，還順便推薦你去看看會泡溫泉的小海豹、到一間糕餅店稍作休息，隔壁的人在聊天，哪一個話題會讓你忍不住豎耳傾聽」等12道題目，將產出圖系圈、岩石圈、貓系圈等16種個性分類，並分析各種圈內人性格屬性，由於預測頗為神準，引發許多民眾轉傳親友測驗討論，擴散效應持續加劇。資料統計目前全球已有超過兩億人瀏覽、1340萬人完成測驗。

網友玩過後表示「這個好玩耶，怎麼看其他系的結果呢？很想知道！、太可愛了、我是超能圈啊，為什麼有創邪教的潛力啊XD、靠X的有夠準，尤其是那個不要管我」。記者實測12道題目，首先網頁指示放鬆心情後，只需點擊滑鼠即可完成答題，測驗結果16種圈內屬性雖為制式圖片，但個性分析基本有90%相似，準確度的確頗高。

新北文化局表示，老人喝茶的題目就是與坪林茶業博物館做結合，題目同時融入美國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼等地，也希望藉此象徵新北多元、新住民議題，讓世界一起圈起來。超萌「圈內人」心理測驗，也熱絡全台親朋好友間話題與討論，由人與人的議題互動，透過線上趣味增加台灣設計展能見度，帶動設計展官網瀏覽人次595萬創新高，也讓海外看見台灣設計力。