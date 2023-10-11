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瑞芳濱海公路垃圾成堆惹民怨 協調風管處接手清潔

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳濱海公路垃圾沒人管，立委賴品妤協調由東北角風管處繼續接管，並依序辦理移交作業。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳濱海公路垃圾沒人管，立委賴品妤協調由東北角風管處繼續接管，並依序辦理移交作業。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳濱海公路沿途風景宜人，但今年卻出現另類垃圾山景觀，除了民眾缺乏公德心，加上維護中斷，導致垃圾成堆無人管，民怨四起，市議員林裔綺日前就在議會中質詢，濱海公路沿途都是垃圾沒人管，中央老大心態不處理，今(11)日經過立委賴品妤協調由東北角風管處繼續接管，並依序辦理移交作業。

深澳里里長賴孟宏說，今年初開始濱海公路沿線約19處的公園綠地和停車空間就被放著不管，加上缺乏公德心的遊客，導致垃圾堆積造成環境髒亂，經過多次協調，總算先由東北角風管處先續管，今年的垃圾問題才得以解決。

市議員林裔綺說，從今年開始到十月，每逢假日過後，濱海公路沿線停車場總是垃圾成堆，中央完全老大心態，東北角風管處沒有編列經費，土地所有權人也不管，甚至打算把停車場封起來的消極做法，最辛苦的就是身為第一線的里長和清潔隊人員。

立委賴品妤服務處表示，關於南雅到深澳沿線濱海公路垃圾的維管，立委賴品妤已經協調東北角風管處今年續管，但風管處後續還是會將土地移交給各所有權人去維管，希望能恢復濱海公路的垃圾之亂。

賴品妤 瑞芳 議員

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