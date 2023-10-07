雙十國慶連假起跑！審計新村高掛「國旗海」成打卡熱點
「國慶焰火在台中」將於雙十節當天，在台中中央公園登場，中市府結合國立中興大學、地表最潮股份有限公司，在國慶四天連假，於審計新村舉辦「TenTen台中、探探審計」，現場除有國旗海等拍照打卡熱點外，更有型男髮雕大賽，讓民眾可以「白天逛審計、晚上賞焰火」慶國慶。
雙十連假期間，審計新村入口懸掛波浪國旗天幕，2樓木棧道還有燈籠裝置藝術的「國慶廊道」，處處是拍攝打卡的好景點；更可索取國慶限定版明信片、審計午茶券。
都發局長李正偉提到，其中活動最吸睛的是「雙十型男髮雕造型比賽」票選活動，特邀曾因髮雕美國總統川普（Donald Trump）頭像造型，在美國一炮而紅的台灣髮雕鬼才設計師陳祥豪前來客座創作，讓慶典活動增添不少話題性。
李正偉說，國慶煙火睽違9年在台中舉行，審計新村有目前的成果，感謝有財政部國有財產署中區分署、國立中興大學、市府勞工局及地表最潮股份公司等機關共同努力及促成，有大家對中華民國、台灣的熱愛，才能有今天的審計新村。
都發局表示，歡迎民眾於國慶連假一起來「白天逛審計、夜晚賞焰火」。活動相關訊息可連結審計368新創聚落國慶活動資訊（https://m.facebook.com/shenji368?wtsid=rdr_0b748vEwK6xaLN6sX）。
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