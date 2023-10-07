陶博館木棧道修繕誰出錢 鶯歌社團吵翻

新北市鶯歌陶博館為台北縣時期興建，歷經多年使用外圍木棧道破損危及民眾行走安全，昨新北市議員卓冠廷在鶯歌臉書社團表示，經會勘後於台灣設計展前整建完工，但遭民眾嗆是議員呂家愷動用配合。卓冠廷對此表示，無論是誰出錢出力，民眾安全才是最重要的事。

陶博館木棧道破損一事今年3月地方里長開始反應後，首先5月由卓冠廷發起會勘。呂家愷表示約8月自己再度會勘。之後經市府協調，鶯歌區公所表示修繕經費工程款經費168萬元，其中80萬由陶博館經費支應，餘88萬由呂家愷議員配合款提供。

不過昨天卓冠廷在鶯歌社團貼出「陶博館步道翻新，冠廷會勘爭取設計展前順利完工。」但遭網友嗆聲表示，9月動工打聽才知道是呂家愷出錢，質疑別人出錢卓冠廷收割。

卓冠廷則發約百字文強調這些都是人民的錢，網友造謠抹黑絕不姑息。該網友隨後將文章刪除，不過已被其他網友截圖並贊同卓冠廷監督市政。