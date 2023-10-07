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陶博館木棧道修繕誰出錢 鶯歌社團吵翻

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
土樹三鶯議員呂家愷及卓冠廷兩人皆表示爭取鶯歌陶博館木棧道整建。圖／卓冠廷臉書翻攝
土樹三鶯議員呂家愷及卓冠廷兩人皆表示爭取鶯歌陶博館木棧道整建。圖／卓冠廷臉書翻攝

新北市鶯歌陶博館為台北縣時期興建，歷經多年使用外圍木棧道破損危及民眾行走安全，昨新北市議員卓冠廷在鶯歌臉書社團表示，經會勘後於台灣設計展前整建完工，但遭民眾嗆是議員呂家愷動用配合。卓冠廷對此表示，無論是誰出錢出力，民眾安全才是最重要的事。

陶博館木棧道破損一事今年3月地方里長開始反應後，首先5月由卓冠廷發起會勘。呂家愷表示約8月自己再度會勘。之後經市府協調，鶯歌區公所表示修繕經費工程款經費168萬元，其中80萬由陶博館經費支應，餘88萬由呂家愷議員配合款提供。

不過昨天卓冠廷在鶯歌社團貼出「陶博館步道翻新，冠廷會勘爭取設計展前順利完工。」但遭網友嗆聲表示，9月動工打聽才知道是呂家愷出錢，質疑別人出錢卓冠廷收割。

卓冠廷則發約百字文強調這些都是人民的錢，網友造謠抹黑絕不姑息。該網友隨後將文章刪除，不過已被其他網友截圖並贊同卓冠廷監督市政。

卓冠廷則對此表示，地方修繕建設各議員齊心出錢出力不分彼此，只要為人民做事都是好事。

網友表示木棧道是呂家愷出錢(議員配合款、非個人資產)整修，批評卓冠廷會勘沒用，質疑卓冠廷割稻尾。圖／臉書社團翻攝
網友表示木棧道是呂家愷出錢(議員配合款、非個人資產)整修，批評卓冠廷會勘沒用，質疑卓冠廷割稻尾。圖／臉書社團翻攝
土樹三鶯議員卓冠廷及呂家愷兩人皆表示爭取鶯歌陶博館木棧道整建。圖／我是鶯歌人臉書社團翻攝
土樹三鶯議員卓冠廷及呂家愷兩人皆表示爭取鶯歌陶博館木棧道整建。圖／我是鶯歌人臉書社團翻攝
網友支持卓冠廷監督陶博館木棧道。圖／臉書社團翻攝
網友支持卓冠廷監督陶博館木棧道。圖／臉書社團翻攝

卓冠廷 呂家愷

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