忠孝西路深夜機車通行 北市：未有全時段禁止選項

台北市政府開放忠孝西路深夜讓機車通行，議員李明賢指市府擬規劃全時段禁止，交通局今天表示，無此評估方案及選項，8月底有委外評估，是否擬擴大開放時段仍在討論階段。

台北車站前忠孝西路段禁行機車超過40年，台北市政府從民國111年12月14日起，開放每天深夜11時至隔天上午6時的外側2車道讓機車通行，此政策延續至今。

國民黨台北市議員李明賢日前透過臉書（Facebook）表示，北市府原承諾會進一步開放忠孝西路機車行駛時段，卻傳出市府委外評估，可能把忠孝西路機車行駛時段改為全時段禁止。

他說，若此消息屬實，北市府根本是在走回頭路，一定堅決反對到底，過去曾多次調閱數據，開放機車行駛忠孝西路，事故數未明顯提升，是有科學數據，道路平權不容走回頭路，會持續堅持此理念，不容退縮。

交通局對此回應，今年8月底有委外分析評估關於忠孝西路開放機車通行的資料，模擬時間是依上下午交通尖峰時刻及假日下午，這2個時段的交通狀況比較差，若開放機車通行，恐影響交通及大眾運輸工具。

交通局表示，忠孝西路開放深夜讓機車通行，因目前開放時段公車較少，期間曾發生過1次交通事故、5次違規，暫定開放假日或平常日時段較無可能，主要考量是以安全為主。

交通局指出，並無全時段禁止機車進忠孝西路的選項及方案，且會評估是否擬擴大開放時段，但目前仍在討論階段，若調整開放時間，也需考量民眾適應性及安全性。