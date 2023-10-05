平溪平湖遊樂區環山道路搶修 區長視察完工情況

平溪區平湖森林遊樂區環山道路，因為路面年久失修，已經出現龜裂的情況，為避免災情擴大，平溪區公所今年初進場搶修，在近期已經完工，趁著小犬颱風來前，平溪區區長李天民今(5)日也到場視察完工後的狀況，最快十月中可以開放通行。

平湖森林遊樂區的環山道路是登山客喜愛到訪的路徑之一，不論是遊客或是居民都會從這裡進出，只是道路年久失修，已經出現破損的情形，為防止災情擴大，平溪區公所今年初花費三百萬改善路面，藉由路面復建改善後，可提供給用路人更安全的道路品質。

平溪區區長李天民說，因為工程已經在近期完工，趁著小犬颱風來之前，也特地到現場視察道路完工的狀況，預計在這個月就可以開放通行，屆時也提供給民眾更好的通行空間。