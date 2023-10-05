推廣新北旅遊 抽高檔旅館住宿券
新北市府為推廣疫後旅遊市場，今舉辦「新北金好住」行銷活動，自本月11日起至11月29日止，每周三在「新北旅客」FB粉絲團推出「新北金好住，許願讓您住」抽北海岸白宮行館住宿券、觀光工廠體驗券等。
觀光局長楊宗珉表示，「新北金好住，許願讓您住」與日本茨城縣小美玉市合作邀請台灣民眾前往小美玉旅行。行銷影片也會搭配英、日、韓等多國語言字幕，行銷國際爭取國外旅宿來探訪新北觀光。
觀光局表示，新北市接下來還有如市府觀旅局旅遊品牌「微笑山線」將於10月14日舉辦「秋收之宴」大地餐食體驗活動，引領大家走進鶯歌山林。還有年底最夯的新北歡樂耶誕城、新北感溫祭等一系列精采活動。
新北旅客官方臉書：https://www.facebook.com/ntctour
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