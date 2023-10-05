快訊

劉德華追求女神遭拒！事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光

重創政府形象！圍捕安置狒狒變獵殺 監院糾正桃市府、農業部

獨／基泰忠孝大樓125億交易 背後真實買主可能是這家公司

推廣新北旅遊 抽高檔旅館住宿券

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市觀光局長楊宗珉(左)與「石碇許家麵線」農特產品業者(右)共同交流合作拚觀光。記者李定宇／攝影
新北市觀光局長楊宗珉(左)與「石碇許家麵線」農特產品業者(右)共同交流合作拚觀光。記者李定宇／攝影

新北市府為推廣疫後旅遊市場，今舉辦「新北金好住」行銷活動，自本月11日起至11月29日止，每周三在「新北旅客」FB粉絲團推出「新北金好住，許願讓您住」抽北海岸白宮行館住宿券、觀光工廠體驗券等。

觀光局長楊宗珉表示，「新北金好住，許願讓您住」與日本茨城縣小美玉市合作邀請台灣民眾前往小美玉旅行。行銷影片也會搭配英、日、韓等多國語言字幕，行銷國際爭取國外旅宿來探訪新北觀光。

觀光局表示，新北市接下來還有如市府觀旅局旅遊品牌「微笑山線」將於10月14日舉辦「秋收之宴」大地餐食體驗活動，引領大家走進鶯歌山林。還有年底最夯的新北歡樂耶誕城、新北感溫祭等一系列精采活動。

新北旅客官方臉書：https://www.facebook.com/ntctour

「新北金好住，許願讓您住」活動可抽北海岸白宮行館住宿券、觀光工廠體驗券等。圖／新北市觀光局提供
「新北金好住，許願讓您住」活動可抽北海岸白宮行館住宿券、觀光工廠體驗券等。圖／新北市觀光局提供

觀光局

延伸閱讀

網傳梗圖酸沒防颱 新北反嗆：賴清德為何還是選舉優先

中颱小犬來襲 新北三峽路樹橫倒20多棵 警方封路交管

新北身障孝子不知母已死伴屍2日 急電里長：媽媽怪怪的

酸未坐鎮防颱 民進黨：侯友宜是今天全新北唯一放假的人

相關新聞

台中百貨周年慶開跑 遇颱風假人潮多....美食街用餐得排1小時

台中市今天停班停課，但有風沒有雨，民眾把握小確幸，紛紛湧進百貨公司逛街，中午美食街人滿為患，尤其新光三越台中中港店今日周...

推廣新北旅遊 抽高檔旅館住宿券

新北市府為推廣疫後旅遊市場，今舉辦「新北金好住」行銷活動，自本月11日起至11月29日止，每周三在「新北旅客」FB粉絲團...

中颱小犬來襲 新北三峽路樹橫倒20多棵 警方封路交管

中颱小犬襲台，新北市三峽區24小時最大降雨量累積71毫米。今天早上9時許，三峽區學府路（大德路與大觀路中段）區公所委外進...

新北送中央的都市計畫案審較久？這案拖12年才審定

新北市近年有許多重大開發計畫，新北市議員廖先翔3日在議會質詢時指出，內政部碰上新北送審的計畫案，似乎都審得特別慢，他詢問目前卡最久的是什麼案，城鄉局長黃國峰回應，確實有部分案子較其他縣市慢，目前蘆洲南北側開發案已送進去3年，銀新未來城也有2年半，他印象最久的是新店B單元審了12年，近日已審定由地政局展開區段徵收。

小犬慢速移動變猛犬全台190傷 停電24萬4396戶拚今晚全數修復

根據中央氣象署颱風新氣象資料顯示，颱風中心位置在鵝鑾鼻東南東方約 10 公里海面上，過去3小時中心近似滯留打轉，速度每小...

林口媒體園區改社宅議員反彈 國土署：招商表現不如預期

內政部國土管理署預計將2.7公頃林口國際影視園區收回，改建社會住宅，國民黨新北市議員蔡淑君發起連署，有1萬3000份贊成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。