推廣新北旅遊 抽高檔旅館住宿券

新北市近年有許多重大開發計畫，新北市議員廖先翔3日在議會質詢時指出，內政部碰上新北送審的計畫案，似乎都審得特別慢，他詢問目前卡最久的是什麼案，城鄉局長黃國峰回應，確實有部分案子較其他縣市慢，目前蘆洲南北側開發案已送進去3年，銀新未來城也有2年半，他印象最久的是新店B單元審了12年，近日已審定由地政局展開區段徵收。

2023-10-05 11:43