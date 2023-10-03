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台北時裝周開跑 三大商圈串聯 閉幕大秀選這裡

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
2023台北時裝週系列活動登場，信義區香提大道許多時裝精品進駐。圖／台北市文化局提供
2023台北時裝週系列活動登場，信義區香提大道許多時裝精品進駐。圖／台北市文化局提供

2023台北時裝週系列活動登場，此次串連信義區、東區、南西三大商圈，開設限定快閃店、東區SOGO百貨也集合台灣設計師品牌選品店，周末限定街拍、時尚街頭秀，10月22日的閉幕大秀則選在松菸大道登場。北市副市長林奕華今天穿上設計師服飾，呼應「多元共融」主題，鼓勵市民展現自我獨特價值。

記者會現場，林奕華和北市文化局長蔡詩萍分別身穿Story Wear與AllenKo3設計師品牌服裝亮相，表達對時尚產業的支持。林奕華表示，這次以文化部、經濟部共同整合、合作，打造台北成為時尚產業重鎮，確實近年也看見了成果，台灣設計師創新展現也與國際接軌，呼應了「多元共融」。

林奕華也說，10月22日的閉幕大秀，首度挑戰於松菸大道上舉行，地點原為松山菸廠大門入口處，象徵場域啟動迎接未來大巨蛋與松山文創園區設計與運動的多元發展性，體現的不只是創新，更代表著永續價值。

台北市文化局表示，即日起到10月29日的台北時裝周活動，串連三大商圈，讓市民近距離接觸時尚產業，精選潮流服飾、質感餐飲等50間人氣品牌響應，同時也推出限定街拍、街區新聲、快閃秀等周末活動。

同時，活動期間於SOGO復興館5樓展示銷售30多位台灣設計師的作品，其中包含參與時尚閉幕大秀的六個設計師品牌，從服飾、配件到包包一應俱全。

另外，針對時尚產業的國際論壇於10月16日松菸誠品舉行，從多元面向探討時尚發展，聚焦多元共融議題、AI發展趨勢及國際時裝周經驗分享，邀請到首爾時尚策展人兼作家的金弘基來台分享，更力邀「數位時代」創新長黃亮崢跟時尚自媒體網紅汪孟婷Angelika Wang等嘉賓，以自身專業出發交流各自的時尚觀點。

台北時裝週也推出限定的「街區新聲」活動。圖／台北市文化局提供
台北時裝週也推出限定的「街區新聲」活動。圖／台北市文化局提供

設計師 林奕華

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