蔣萬安宣布都更5+2箭 加速都更這兩類容積獎勵加至2倍

台北市30年以上老屋高達64萬戶，比例7成2，為加速危險老舊建築都市更新，台北市長蔣萬安繼今年3月宣布都更五箭7599後，今天再度宣布「都更5+2箭」新政，加碼2箭，針對「防災型都市更新專案」及「整建住宅專案計畫」，只要符合法定條件，整宅、海砂屋及耐震力不足而有明顯危害，市府給予容積獎勵最高可達100%，等同從原本的1.5倍容積獎勵加碼至2倍。

蔣萬安也宣布，「都更5+2箭」新政也提供協助經濟弱勢戶「補利息」，辦理貸款多元協助，評估第一案可望能讓有大安籠屋之稱的信維整宅加速推動。

蔣萬安表示，「北市防災型都市更新專案」以三大精神積極推動「高氯離子鋼筋混凝土」及「耐震能力不足」之危險建築物重建，達到韌性防災的目標；「增誘因」即增訂「台北市危險建築物獎勵」，針對耐震力不足等危險建築物，透過都市計畫變更方式增加都更容積獎勵自原本的50%再加30%；「減災害」是透過都市更新重建，達到結構安全、耐候韌性、居家防災及環境友善之效，以減低致災因子，建構安全城市；「加速辦」則是以專案列管、加速審議、強制拆除，加速危險建物重建速度，打造韌性耐災的城市。

至於台北市目前還有19處整宅代都市更新，「北市整建住宅專案計畫」推出三大服務提高整宅都更意願。「增容積」是透過都市計畫個案變更方式，除都更容積獎勵50%之外再給予整宅專案容積獎勵50%，無須回饋樓地板或代金，最高可達100%，保障住戶居住面積；「補利息」則協助經濟弱勢戶辦理貸款，並由市府協助補貼差額找補時所衍生的利息，以減緩弱勢戶參與都更的財務壓力；「齊協力」即不論住戶選擇民辦都更或公辦都更，都可以申請本專案計畫，達到整宅新生、環境共好的目標。

蔣萬安說，全北市屋齡30年以上的老宅約64萬戶，其中包含海砂屋、耐震力不足的建築，及全台北約19處尚未重建完成的整宅。北市府啟動「台北市防災型都市更新專案」及「台北市整建住宅專案計畫」，透過精準資料研析與估算，積極推出符合時代需求的都更專案。

都發局表示，全台北至少有5000多戶亟需重建的海砂屋、以及1萬多戶的整建住宅立即受惠，更有數十萬戶未符合現代耐震標準的建築有了重獲新生的機會，讓台北市首創的「都更5+2箭」新政策翻轉城市危老現況，讓市府團隊與全民共同打造安全宜居、耐災韌性的台北！