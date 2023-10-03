快訊

中間人要求「口交試鏡」！A&F前執行長遭控大淫魔 性剝削多名年輕男子

國道客運連假搭乘率回不去 多條長途路線恐不續營

Google搜尋壟斷市場 微軟CEO不滿1動作「蘋果也有責任」

蔣萬安宣布都更5+2箭 加速都更這兩類容積獎勵加至2倍

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天宣布「都更5+2箭」新政，宣布加碼2箭，針對「防災型都市更新專案」及「整建住宅專案計畫」，容積獎勵最高可達100%，等同從原本的1.5倍容積獎勵加碼至2倍。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天宣布「都更5+2箭」新政，宣布加碼2箭，針對「防災型都市更新專案」及「整建住宅專案計畫」，容積獎勵最高可達100%，等同從原本的1.5倍容積獎勵加碼至2倍。記者林麗玉／攝影

台北市30年以上老屋高達64萬戶，比例7成2，為加速危險老舊建築都市更新，台北市長蔣萬安繼今年3月宣布都更五箭7599後，今天再度宣布「都更5+2箭」新政，加碼2箭，針對「防災型都市更新專案」及「整建住宅專案計畫」，只要符合法定條件，整宅、海砂屋及耐震力不足而有明顯危害，市府給予容積獎勵最高可達100%，等同從原本的1.5倍容積獎勵加碼至2倍。

蔣萬安也宣布，「都更5+2箭」新政也提供協助經濟弱勢戶「補利息」，辦理貸款多元協助，評估第一案可望能讓有大安籠屋之稱的信維整宅加速推動。

蔣萬安表示，「北市防災型都市更新專案」以三大精神積極推動「高氯離子鋼筋混凝土」及「耐震能力不足」之危險建築物重建，達到韌性防災的目標；「增誘因」即增訂「台北市危險建築物獎勵」，針對耐震力不足等危險建築物，透過都市計畫變更方式增加都更容積獎勵自原本的50%再加30%；「減災害」是透過都市更新重建，達到結構安全、耐候韌性、居家防災及環境友善之效，以減低致災因子，建構安全城市；「加速辦」則是以專案列管、加速審議、強制拆除，加速危險建物重建速度，打造韌性耐災的城市。

至於台北市目前還有19處整宅代都市更新，「北市整建住宅專案計畫」推出三大服務提高整宅都更意願。「增容積」是透過都市計畫個案變更方式，除都更容積獎勵50%之外再給予整宅專案容積獎勵50%，無須回饋樓地板或代金，最高可達100%，保障住戶居住面積；「補利息」則協助經濟弱勢戶辦理貸款，並由市府協助補貼差額找補時所衍生的利息，以減緩弱勢戶參與都更的財務壓力；「齊協力」即不論住戶選擇民辦都更或公辦都更，都可以申請本專案計畫，達到整宅新生、環境共好的目標。

蔣萬安說，全北市屋齡30年以上的老宅約64萬戶，其中包含海砂屋、耐震力不足的建築，及全台北約19處尚未重建完成的整宅。北市府啟動「台北市防災型都市更新專案」及「台北市整建住宅專案計畫」，透過精準資料研析與估算，積極推出符合時代需求的都更專案。

都發局表示，全台北至少有5000多戶亟需重建的海砂屋、以及1萬多戶的整建住宅立即受惠，更有數十萬戶未符合現代耐震標準的建築有了重獲新生的機會，讓台北市首創的「都更5+2箭」新政策翻轉城市危老現況，讓市府團隊與全民共同打造安全宜居、耐災韌性的台北！

都更 都市更新

延伸閱讀

馬英九拒出席中央國慶大會 蔣萬安去不去？市府：以北市活動為主

三寶打不打流感高端廠牌？ 蔣萬安：要問「我老闆」

大直另類受災戶…議員爆欠旅館逾千萬 蔣萬安：一定要基泰負責

8成5民眾認為兩岸需溝通 蔣萬安：愈緊張 愈需溝通交流

相關新聞

巴西進口液蛋無中文標示 北市將開罰

進口蛋爭議持續延燒，北市府上周再下通牒，要求畜產會昨天期限前，補正先前進口蛋品的流向資料，昨天下午衛生局已收到畜產會資料...

放不放得到颱風假？蔣萬安曝小犬影響北市最劇烈時間點

中颱小犬進逼，中央氣象署昨深夜發布海警，預計今天下午至傍晚發布陸警，台北市長蔣萬安今天上午主持市政會議，也關注颱風動態，...

台南本土登革熱近1.2萬例 公園樹洞、水溝蓋凹紋不放過

台南昨新增369例本土登革熱確診病例，目前累積1萬1770例，登革熱疫情仍嚴峻，尤其剛過完中秋連假，台南市工務局積極巡檢...

蔣萬安宣布都更5+2箭 加速都更這兩類容積獎勵加至2倍

台北市30年以上老屋高達64萬戶，比例7成2，為加速危險老舊建築都市更新，台北市長蔣萬安繼今年3月宣布都更五箭7599後...

小犬颱風來襲 新北山區防豪雨 石門水庫估4日下午洩洪

小犬颱風來襲，新北市雖不在警戒範圍，但周三（4日）到周五（6日）東側、南側山區與北海岸有與北海岸有大雨等級降雨發生，市區...

扶養負擔全台最高 北市加碼租金補助最高6千

內政部核定「300億元擴大租金補貼專案計畫」，北市府考量青壯年扶養負擔全台最高，宣布放寬申請者的家庭成員範圍，擴及年長父...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。