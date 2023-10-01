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三寶爸兌現一打三再譜美妙交響樂..蔣萬安吐這句真心話
台北市長蔣萬安今年母親節時，曾承諾「一打三」，讓太太有一天可以休息去按摩、喝喝下午茶。今天蔣萬安臉書貼出兌現承諾的一打三影片，只見蔣市長手忙腳亂，不僅二寶玩翻了，一向淡定的三寶還突然爆哭，還好有大寶小幫手，讓蔣市長驚險過關。蔣萬安則笑稱「完全不累....，非常開心」，「今天晚上我會很好睡...。」
為了介紹台北市廣慈親子館，並且兌現先前承諾的一打三，身為三寶爸的市長蔣萬安帶著大寶、二寶、三寶開箱廣慈親子館，只不過過去一打三只有三分鐘能耐的蔣萬安，這次獨自帶大寶、二寶、三寶，儘管手忙腳亂，不過也頗能怡然自得。
除了二寶玩球池玩到忘我，超淡定的三寶也因餓了、累了突然爆哭，蔣萬安聽著三寶爆哭聲，還能自我陶醉稱「這哭聲多美妙，真的是台北市的交響樂」，讓一旁已經青少年的大寶，對爸爸露出詭異表情。影片最後媽媽終於現身，第一句話就是「我來救你們了！」
也正因蔣萬安一打三的好爸爸影片，難得三人全員入鏡的影片，讓網友被大寶、二寶、三寶狂圈粉，許多網友讚大寶果然有大將之風，可以幫忙爸爸照顧弟弟，真是最好幫手；還有網友狂讚蔣市長的三個寶，都超級可愛。
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