三寶爸兌現一打三再譜美妙交響樂..蔣萬安吐這句真心話

台北市長蔣萬安今年母親節時，曾承諾「一打三」，讓太太有一天可以休息去按摩、喝喝下午茶。今天蔣萬安臉書貼出兌現承諾的一打三影片，只見蔣市長手忙腳亂，不僅二寶玩翻了，一向淡定的三寶還突然爆哭，還好有大寶小幫手，讓蔣市長驚險過關。蔣萬安則笑稱「完全不累....，非常開心」，「今天晚上我會很好睡...。」

為了介紹台北市廣慈親子館，並且兌現先前承諾的一打三，身為三寶爸的市長蔣萬安帶著大寶、二寶、三寶開箱廣慈親子館，只不過過去一打三只有三分鐘能耐的蔣萬安，這次獨自帶大寶、二寶、三寶，儘管手忙腳亂，不過也頗能怡然自得。

除了二寶玩球池玩到忘我，超淡定的三寶也因餓了、累了突然爆哭，蔣萬安聽著三寶爆哭聲，還能自我陶醉稱「這哭聲多美妙，真的是台北市的交響樂」，讓一旁已經青少年的大寶，對爸爸露出詭異表情。影片最後媽媽終於現身，第一句話就是「我來救你們了！」