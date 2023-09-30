營業不到1小時…新店裕隆城又爆人車潮 義交哀怨：從哪冒出這麼多人？
今天是中秋連假第2天，新店「裕隆城」今天營業不到1小時又爆人車潮，停車場除啟動滿場機制，新北市交通局透過資訊可變標誌（CMS）及調整行人保護專用時相等，降低衝擊。
新店「裕隆城」自28日開幕以來，人潮與車潮造成周邊交通壅塞，周邊住戶、過往用路人與駕駛都抱怨不已，值勤義交更是苦不堪言。
新北市交通義勇警察大隊新店中隊長曲守治今天告訴中央社記者，中秋連續假期以來，新店「裕隆城」不知從哪冒出這麼多人，值勤的義交隊員第一次被人車數量嚇到，比跨年期間的人車還難控制。
曲守治表示，今天更恐怖，新店「裕隆城」開始營業不到1小時就啟動停車場滿場機制，要前往商場停車場入口，要從中興路3段的商場大門繞一圈至寶中路，轉到商場後方的品牌路。
新北市交通局綜合規劃科長吳政諺今天接受記者電訪指出，前往新店「裕隆城」大眾運輸工具仍是最佳輸運方式，業者也在捷運大坪林站有免費交通接駁專車，建議多搭乘以節省寶貴時間，避免敗興。
吳政諺評估，假日前往烏來風景區回程遊客及中秋連假提前返回台北的民眾，都可能湧入「裕隆城」逛商場或餐飲、看電影。
他指出，新店「裕隆城」出現大量人潮與車潮會啟動滿場機制，並提前在各交通要道路口透過CMS告示牌、散發傳單，通知駕駛人各停車場的資訊，避免陷入車陣。
吳政諺表示，為了保護行人交通安全，除擴充人行道空間，交通局交通管制工程科也在交通尖峰時期，調整寶中路口的行人保護專用時相，執行時行人擁有道路絕對優先權，機動車輛須停讓。行人不需要與任何轉向車輛接觸，也可以直接斜角穿越，不須等待2次號誌，減低交通意外。
交通局指出，CMS是資訊可變標誌，設置於道路兩旁或上方，由相關管理單位透過通訊傳輸網路發布訊息，提供給用路人路況資訊、交通宣導或相關訊息。
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