資源分配不均？議員：萬華「又老又窮」 大安「老多窮少」

台北市人口直到今年5月重回250萬大關，依舊趕不及人口老化速度。台北市議員秦慧珠依各地分析，萬華區奪下「又老又窮」，大安區則是「老人多、窮人少」，應該審視社會資源分配。北市社會局回應，目前北市已設置14處老人照服中心及500處關懷據點，未來也會因地制宜、就近服務。

秦慧珠表示，台北市的人口在250萬人起起伏伏，影響到議員及市府官員席次，同時，台北市人口老化早已到了「超高齡社會」，今年1月時北市65歲以上人口占21%，到了7月就增加為22%，短短半年增加1%。

再以12個行政區中65歲以上人口占比細分，萬華區在今年5月時已達24%，其次為大安區在6月達24%。相反地，65歲以上人口占比最低的是內湖區，8月時65歲以上占比為18%，其次為南港區、文山區，占比均為20%。

經濟弱勢情形，秦慧珠說，依今年8月台北市各區低收入戶戶數統計，比率最高的是萬華區4.83%、其次為大同區3.20%，低收入戶數占比最少的是大安區0.9%，其次是內湖區1.32%。數據與低收入人口數比例相似，依舊為萬華居冠，大同區次之。

秦慧珠表示，萬華區是「老人多、窮人多」，大安區則是「老人多、窮人少」，相比科技園區的內湖較為年輕。若依據上述統計資料做市政規劃，北市社宅應多在萬華、大同等地區興建，而老人聚點、照護機構則應在萬華、大安、松山、信義、士林等地區設置。

然而，現行老人據點、社宅等相關機構「都是哪裡有地就往哪蓋」，導致需求最高的萬華，資源相對缺乏。此外，她之前調閱台北市敬老卡使用，有27場館使用人次掛零，「不過，大同區竟沒有掛零，以為業績很好，探究才發現，該區僅有2處場館。」數據要看的是背後意義。

她認為，各區老人社會福利設施要均衡分布，台北市醫療資源豐沛，長輩勢必長壽，因此提早面臨「超高齡」城市，不論是社福、衛生醫療、教育、社宅、都市發展等跨局處，必須對北市人口指標做充份了解再訂定策略。

社會局表示，積極在各行政區佈建社福設施與相關據點，盼能就近提供長者在地、鄰近的服務，針對對於弱勢照顧則有生活補助、脫貧方案和居住協助，像是安康、福民、延吉、福德平價住宅，協助低收入戶免費借住，以及推動平宅改建社宅，以混居模式照顧低收入戶。

同時，社會局也說，已先行規畫社區分級租金補貼，協助不同收入家戶在外租屋，除了照顧低收入戶，也協助收入較少的青年家庭。