台中牛排館勞資爭議 雇主允10月3日給付積欠薪資

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中牛排館爆發雇主積欠勞工薪資爭議，雇主已就積欠薪資金額確認並約定10月3日給付。圖／取自台中牛排館臉書
台中牛排館爆發雇主積欠勞工薪資爭議，雇主已就積欠薪資金額確認並約定10月3日給付。圖／取自台中牛排館臉書

台中牛排館日前爆發雇主積欠勞工薪資爭議，勞工局今天第2次調解，調解會中雇主已就積欠薪資金額確認並約定10月3日給付，屆時如未給付，勞工局後續將協助向勞保局申請工資墊償，並協助勞工後續請領失業給付及就業協助，但有關勞方請求資遣費等相關權益，因雙方各執一詞，調解不成立。

台中牛排館今年3月才剛恢復營業，本月10日就傳出付不出31位員工8月份的薪水，勞工代表11日到勞工局申請調解，15日第一次調解破局，今天第2次調解。

勞工局說，牛排館員工請求雇主給付薪資、加班費、資遣費等，調解會中，雇主表示會儘量籌錢支付積欠員工1個多月的薪資，並約定10月3日給付，屆時如未給付，勞工局後續將協助向勞保局申請工資墊償，並協助勞工後續請領失業給付及就業協助。

另有關勞方請求資遣費等相關權益，勞工局說，因雙方各執一詞，調解不成立，勞工局於會後提供勞工相關法律諮詢服務，以維勞工權益。

勞工局 薪資 資遣

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