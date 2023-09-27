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北市大安運動中心添科技防溺今重新開幕 U-Sport第2波10月2日開放登記

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
大安運動中心泳池採用鹽解機消毒，避免傳統加氯消毒，造成泳客異味或過敏。記者林佳彣／攝影
大安運動中心泳池採用鹽解機消毒，避免傳統加氯消毒，造成泳客異味或過敏。記者林佳彣／攝影

北市現有12個運動中心委外經營，大安運動中心今年換新營運團隊，歷經半年閉館修繕，汰舊換新設施、優化整體環境，更首度加入泳池防溺偵測系統、健身房空品監測器等智能化服務；試營運一周後，今重新開幕，嶄新風貌吸引不少人前來運動。北市府邀市民加入「U-Sport計畫」行列，第2波免費領1500U幣將於10月2日開放登記。

大安運動中心2010年4月啟用，原承包經營單位為中國青年救國團，今年4月長佳機電工程股份有限公司取得經營權，閉館6個月整修內外部。長佳機電董事長王才翔指出，大安運動中心原有使用率高，老舊程度較其他場館來得快，今年投入超過1億元整建，包含泳池管線鏽蝕嚴重全拆換新。

王才翔說，該館可謂智能化場館，球場燈具換成節能LED燈、館外路燈為太陽能照明，響應國家節能減碳政策。泳池採用鹽解機消毒，避免傳統加氯消毒造成異味或過敏；健身房裝設空氣品質監測，提升民眾運動舒適度，運動器材監控儀器則提供即時數據作為成效追蹤。

市長蔣萬安今出席開幕發表會提到，大安運動中心增加許多新設備，提供樂齡、身障朋友的友善服務設施；它也是北市首座游泳池加裝防溺水偵測系統，協助救生員及時發現潛在風險，種種作為都是進步城市的展現，更讚北市打造運動場館極具指標性，值得其他城市借鏡。

蔣萬安也說，目前北市規律運動人口37%，市府近期推出U-Sport計畫，邀請市民動愈多賺愈多，盼未來提升運動比例至40%。體育局補充，10月2日將開放第2波申請及抽獎活動，相關資訊可關注臉書粉專「台北運動吧」、LINE官方帳號「臺北市政府」等。

大安運動中心閉館半年修繕，球場燈具換成節能LED燈。記者林佳彣／攝影
大安運動中心閉館半年修繕，球場燈具換成節能LED燈。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安（右）今出席大安運動中心開幕，營運團隊長佳機電董事長王才翔（左）致贈象徵平安健康、萬事平和的「大安吉日 和平開運」御守。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安（右）今出席大安運動中心開幕，營運團隊長佳機電董事長王才翔（左）致贈象徵平安健康、萬事平和的「大安吉日 和平開運」御守。記者林佳彣／攝影
大安運動中心引進泳池防溺偵測系統，輔助救生員判斷水中情形，及早警示進行救援，提升泳客使用安全。記者林佳彣／攝影
大安運動中心引進泳池防溺偵測系統，輔助救生員判斷水中情形，及早警示進行救援，提升泳客使用安全。記者林佳彣／攝影
健身房裝設空氣品質監測，提升民眾運動舒適度，運動器材監控儀器則提供即時數據作為成效追蹤。記者林佳彣／攝影
健身房裝設空氣品質監測，提升民眾運動舒適度，運動器材監控儀器則提供即時數據作為成效追蹤。記者林佳彣／攝影
大安運動中心今年換新營運團隊，歷經半年閉館修繕，今重新開幕。記者林佳彣／攝影
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