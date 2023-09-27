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新北捷運日運量達7.3萬 汐止東湖線預算再增7千萬元

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
汐止東湖線要徑工程部分，吉林街福德三路道路從目前的6至8公尺，拓寬為16尺的道路，以解決塞車問題。圖／新北捷運局提供
汐止東湖線要徑工程部分，吉林街福德三路道路從目前的6至8公尺，拓寬為16尺的道路，以解決塞車問題。圖／新北捷運局提供

捷運三環六線串聯北北基桃，新北市4年內增26公里、26座車站，從淡海輕軌綠山線通車後，至今年8月營運長度增為32.45公里、日運量攀升為7.3萬人次，累計運量達7399萬人次。其中汐止東湖線主體工程部分預計2024年開工、要徑工程部分因吉林街福德三路道路拓寬、大同路自來水管遷移，經檢討預算增加7千萬。

北捷運局長李政安今在市政會議中專案報告，指出2019年淡海輕軌綠山線通車時營運長度7.3公里、日運量9427人次，今年3月安坑輕軌營運後為1.9萬人次，到5月新北環狀線移交回新北市營運，日運量成長至7萬人次，今年8月營運長度達32.45公里、日運量增加為7.3萬人次。

李政安說明，目前捷運三鶯線、萬大中和線、新北樹林線、南北環線、汐東線及淡海輕軌第二期正加緊施工，未來境內將再增51公里及48座車站。新北環狀線及南北環線銜接文湖線，為三環六線的第1環路網，串起新北與台北沿線計11座車站可與其他捷運路線銜接轉乘；至於汐止東湖線能銜接民生線與基隆捷運；三鶯線與三鶯線延伸八德段串聯，則可連接桃園綠線與新北土城線。

其中，汐止東湖線共5.56公里、6座車站，預計2032年完工。主體工程部分，2023年7月7日公開閱覽、9月5日廠商意見回覆，另今年6月29日第3次提送經費審議、8月4日核轉行政院審議、9月6日工程會開審議、9月20日依審查意見修正後報交通部，核定後即可上網招標，預計2024年開工。

要徑工程部分，因吉林街福德三路道路拓寬、大同路自來水管遷移，今年8月辦理2次招標流標，經檢討預算增加7千萬，今年9月25日公告，預計10月20日開標，目標年底開工。

李政安說明，2030願景每10萬市民將享有3座車站，與東京、首爾齊平，新北將成為國際級大城市，三環六線完成，將遍布18個行政區，服務388萬人口，帶動周邊2740公頃的都市計畫區，再配合捷運聯合開發與TOD政策，56站優先推動容積獎勵，33處捷運共構開發大樓，將引入人口創造商機。

汐止東湖線共5.56公里、6座車站，預計2032年完工，圖為機廠模擬示意圖。圖／新北捷運局提供
汐止東湖線共5.56公里、6座車站，預計2032年完工，圖為機廠模擬示意圖。圖／新北捷運局提供

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